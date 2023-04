Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 2.600 tỉ đồng, khởi tố 15 đối tượng

Ngày 19.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can về tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc qua mạng".

Trong đó, bị can Phạm Thị Mỹ Hương (28 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) cầm đầu nhóm đối tượng trên.

Các bị can tại cơ quan điều tra CACC

14 bị can còn lại gồm: Trần Văn Sơn (37 tuổi, trú tại H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc); Hồ Thị Mỹ (31 tuổi, trú Bình Dương); Nguyễn Thị Tuyền (30 tuổi, trú tại Khánh Hòa); Nguyễn Thị Trang (34 tuổi), Nguyễn Văn Trình (28 tuổi), Đỗ Thị Như (30 tuổi, cùng trú tại Thái Bình); Nguyễn Viết Kiên (35 tuổi, trú tại Hải Dương); Nguyễn Thị Hoài Duyên (33 tuổi, trú tại Gia Lai); Nguyễn Văn Hải (25 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng); Nguyễn Thu Hà (35 tuổi, trú tại TP.Hà Nội); Mai Ngọc Linh (34 tuổi, trú tại TP.HCM); Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi), Luyện Thị Hởi (36 tuổi) và Dương Thị Hương (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên).

Hồ sơ xác định, các đối tượng đã truy cập website để tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng.

Cụ thể, trên ứng dụng Telegram, Hương lập một tài khoản mang tên "Sâu Tộc Trưởng". Tại tài khoản này, Hương điều hành và tạo ra một nhóm khác mang tên "Gia tộc Sâu". Theo đó, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hương sẽ được tham gia vào nhóm, Hương cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.

Nhận thấy vụ việc phức tạp, hoạt động tại nhiều địa bàn trong cả nước nên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Theo đó, ngày 13.4 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP.Thái Bình đã triệu tập 22 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước để đấu tranh.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 11.2021 đến nay đã truy cập website tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch lên trên 2.600 tỉ đồng với gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Thị Trúc Linh, lực lượng công an thu giữ 414 triệu đồng; 8,6 lượng vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.