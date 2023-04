Vĩnh Long: Hai vợ chồng mở quán cà phê để chơi đánh bạc trực tuyến

Khoảng 15 giờ ngày 16.4, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Mang Thít bất ngờ kiểm tra quán cà phê không tên do Phạm Chí Cường (30 tuổi) và Đinh Thị Hà Xuyên (32 tuổi, vợ Cường, cùng ngụ xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) làm chủ.

Công an đang làm việc với Đinh Thị Hà Xuyên NAM LONG

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Cường, Xuyên cùng 10 người khác đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet, có nhà cái tại Campuchia.



Phạm Chí Cường (áo thun xám) cùng những người khác bị bắt quả tang NAM LONG

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 10 điện thoại di động (có 6 điện thoại di động đang phát trực tiếp các trận đá gà); 12 xe máy, 1 xe đạp điện và gần 90 triệu đồng.

Lực lượng công an đã lập biên bản sự việc và di lý nhóm người tham gia đánh bạc trên về trụ sở Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) để lấy lời khai, điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.