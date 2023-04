Vĩnh Long: Trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm

Ngày 14.4, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa trao trả 4 xe máy cho người dân bị mất trộm trên địa bàn huyện này. Đây là các xe được thu hồi từ băng "siêu trộm" vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an trao trả xe máy lại cho người dân bị mất trộm NAM LONG

Theo Công an H.Trà Ôn, khoảng tháng 11 và 12.2022, đơn vị tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Trà Ôn xác định Phạm Quốc Dương (31 tuổi) và Ngô Nhựt Hào (19 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) cùng Nguyễn Minh Tình (20 tuổi, ngụ xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm trên. Công an bắt giữ và khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Dương, Tình và Hào khai nhận, lợi dụng sơ hở của người dân khi đậu xe máy để đi làm vườn đã thực hiện 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít.

Hiện, Công an H.Trà Ôn đã thu hồi được 4 xe máy và trao trả cho người dân. Nhận lại được tài sản bị mất, người dân rất vui mừng và cảm ơn lực lượng công an.