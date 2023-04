Thừa Thiên - Huế: Sau vụ tai nạn, lộ ra nghi phạm 16 tuổi trộm xe máy

Ngày 11.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, đơn vị đã phát hiện nghi phạm N.V.T (16 tuổi, trú P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) từng thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn.



Nghi phạm trộm xe máy N.V.T và tang vật N.X

Cụ thể, ngày 2.4, T. điều khiển xe máy BS 75F1 - 021.10 lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến Km 837 + 300 trên QL1, đoạn qua xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), xe máy do T. điều khiển va chạm với xe đạp của một người dân đi cùng chiều phía trước.

Trong quá trình làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện xe máy do T. điều khiển có nhiều dấu vết nghi vấn ở phần ổ khóa, nguồn điện. Quá trình làm việc, T. đã nhiều lần khai báo nội dung không trung thực, không khớp với diễn biến vụ việc và nguồn gốc phương tiện.

Sau đó, T. đã khai nhận vào rạng sáng 31.3, T. lấy trộm xe máy hiệu Sirius BS 75F1 - 260.53 của nhà dân ở P.Thủy Xuân (TP.Huế). Sau đó, T. chạy xe máy này đến đường Bùi Thị Xuân (TP.Huế) lấy trộm thêm BS 75F1 - 021.10 của một xe máy khác đang dựng bên đường để gắn vào xe máy vừa trộm được.

Mở rộng điều tra, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế xác định, trước đó T. còn thực hiện thêm 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn. Hiện cơ quan công an đã thu hồi 3 xe của các vụ trộm do T. gây ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.