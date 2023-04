Vĩnh Long: Khởi tố nhóm bị can gây ra 20 vụ trộm xe máy

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Dương (31 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Tình (20 tuổi, ngụ xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long). Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Nhựt Hào (19 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng "siêu" trộm đã gây ra 20 vụ trộm xe máy.

Phạm Quốc Dương (phải) và Nguyễn Minh Tình tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 2.11.2022, anh T.V.Đ. (36 tuổi, ngụ H.Càng Long, Trà Vinh) đậu xe máy BS 84L1 - 127.03 ở đoạn đường dân sinh, thuộc xã Trà Côn, H.Trà Ôn, để đi làm vườn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Đ. phát hiện mất xe nên đến cơ quan công an trình báo.

Tiến hành điều tra, công an xác định Dương và Tình là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Dương và Tình khai nhận hành vi trộm xe máy của anh Đ.

Mở rộng điều tra, công an xác định ngoài vụ trộm trên, Dương và Tình đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 19 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít (Vĩnh Long). Trong đó, Hào tham gia thực hiện 2 vụ nên cơ quan công an tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "siêu" trộm xe máy trên. Hiện, vụ việc đang được Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.