Xin ngủ nhờ rồi trộm xe máy của bạn bỏ trốn

Ngày 1.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Nhã (21 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Tân) về tội trộm cắp tài sản. Đây là bị can trộm xe máy của bạn trong lúc bạn ngủ say rồi bỏ trốn.

Bị can Nguyễn Thanh Nhã tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra, do có quen biết trong thời gian đi làm thuê, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5.2, Nhã đến nhà anh T.T.T (29 tuổi, quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đang ở nhà thuê thuộc ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Tân chơi và xin ngủ nhờ qua đêm.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, thấy anh T. ngủ say, Nhã liền lấy trộm xe máy BS 68B1-511.65 của anh T. rồi điều khiển đến H.Bình Đại, Bến Tre lẩn trốn.

Ngủ dậy, không thấy bạn và xe máy của mình nhưng không liên lạc được, anh T. đến công an địa phương trình báo. Quá trình điều tra, xác minh, ngày 17.2, Công an H.Bình Tân phối hợp Công an xã Phú Long (H.Bình Đại) bắt giữ Nhã và tang vật.

Tang vật của vụ án được cơ quan công an thu hồi NAM LONG

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nhã để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy trên có trị giá hơn 18 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân đang hoàn tất các thủ tục chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý Nhã về hành vi trộm xe máy như trên theo quy định của pháp luật.