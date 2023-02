Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam 2 người nghiện có nhiều tiền án trộm xe máy

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Tiêu Minh Tâm (28 tuổi, ngụ xã Kim Hòa, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) và Nguyễn Minh Thiện (25 tuổi, ngụ P.1, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 bị can đều nghiện ma túy, trộm xe máy đem bán, lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Tiêu Minh Tâm NAM LONG

Theo kết quả điều tra, ngày 7.2, tiếp nhận tin báo người dân ở khóm 1, P.5, TP.Trà Vinh bị trộm xe máy, lực lượng CSHS Công an TP.Trà Vinh nhanh chóng xác định Tâm và Thiện là nghi phạm nên triệu tập đến đến cơ quan công an làm việc.

Bị can Nguyễn Minh Thiện NAM LONG

Tâm và Thiện khai nhận rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thiện điều khiển xe máy chở Tâm di chuyển trên các tuyến đường nội ô TP.Trà Vinh tìm tài sản để trộm.

Khi đến con hẻm thuộc khóm 1, P.5, TP.Trà Vinh, thấy xe máy của người dân dựng trước nhà không người trông coi, Thiện dừng xe cảnh giới, Tâm lấy trộm xe và tẩu thoát. Sau đó, cả 2 bán xe được 2,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài và mua ma túy để sử dụng.

Theo công an, Tâm có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Thiện có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả 2 đều nghiện ma túy.

Công an TP.Trà Vinh đang tiếp tục điều tra vụ trộm xe do 2 bị can Tiêu Minh Tâm và Nguyễn Minh Thiện thực hiện.