Trà Vinh: Tự ý mua bán đất mặt ruộng, chủ đất và người mua bị phạt

Ngày 3.2, Công an xã Bình Phú (H.Càng Long, Trà Vinh) cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.H.P (37 tuổi); H.T.M (49 tuổi); N.H.S (20 tuổi) và N.V.U (53 tuổi, cùng ngụ H.Càng Long) về hành vi khai thác khoáng sản (đất mặt ruộng) trái phép.

Xe cuốc, xe tải và số đất đã khai thác đều bị cơ quan chức năng tịch thu NAM LONG

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 31.12.2022, Công an xã Bình Phú phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, bắt quả tang M. và S. đang thực hiện hành vi khai thác đất mặt ruộng trái phép tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, H.Càng Long nên lập biên bản và mời về cơ quan công an làm rõ.

Qua xác minh, P. thuê M. điều khiển xe với giá 30.000 đồng/chuyến và S. điều khiển máy cuốc với giá 10.000 đồng/chuyến để khai thác đất mặt ruộng tại địa điểm trên. Khi đang khai thác thì bị công an phát hiện, khối lượng đất lúc bị bắt quả tang là 4,08 m3.

Tại cơ quan công an, P. cho biết đã hợp đồng mua bán đất ruộng với U. tổng cộng 13.000 m3, với giá 10 triệu đồng/1.000 m3 và đã thanh toán trước cho U. 40 triệu đồng. Cả 4 người thừa nhận vì lợi nhuận nên khai thác đất mặt ruộng khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, UBND H.Càng Long ra quyết định xử phạt L.H.P số tiền 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản (đất mặt ruộng) trái phép; tịch thu số lượng đất đã khai thác, 1 máy cuốc và 1 xe ô tô tải; UBND xã Bình Phú ra quyết định xử phạt H.T.M; N.H.S và N.V.U mỗi người 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản (đất mặt ruộng) trái phép.