Vĩnh Long: Tụ tập đánh bạc tại quán cà phê, 8 người bị khởi tố

Ngày 16.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Đạt (27 tuổi), Lê Hoàng Minh (31 tuổi), Phan Công Bình (32 tuổi), Trần Ngọc Dũng (46 tuổi), Võ Thành Chọn (38 tuổi), Đinh Thị Loan (46 tuổi, cùng ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long), Nguyễn Thị Nga (57 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, Vĩnh Long) và Võ Văn Dũng (49 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).



Theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 1.3, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Bình Tân bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê trên địa bàn ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, H.Bình Tân. Tại đây, công an bắt quả tang nhóm 8 bị can trên đang tụ tập chơi đánh bài ăn thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ bài (loại 52 lá), 9 điện thoại di động, 7 xe máy và số tiền trên 32 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận đánh bài với hình thức chia mỗi người 6 lá, một người chia bài 1 lần và xoay vòng, mỗi người chơi đặt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng/ván. Tổng số tiền các bị can dùng để đánh bạc hơn 11,5 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân đã khởi tố 8 bị can nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc.