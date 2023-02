Trà Vinh: Tụ tập đánh bạc, 4 phụ nữ bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 17.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Bé Tư, Ngô Thị Nhàn (cùng 43 tuổi), Phạm Thị Ngọc Ny (50 tuổi) và Phạm Thị Thoa (43 tuổi, cùng ngụ H.Càng Long) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cơ quan công an thi hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Bé Tư và Ngô Thị Nhàn NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, ngày 6.1, Công an H.Càng Long phối hợp Công an xã An Trường A bất ngờ kiểm tra nhà của bà Phạm Thị Thúy (ấp Lo Co A, xã An Trường A, H.Càng Long). Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 4 bị can trên cùng 4 phụ nữ khác đang tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền, gồm: Phạm Thị Thúy (47 tuổi), Nguyễn Thị Đầm (70 tuổi), Lê Thị Kim Ngọc (42 tuổi); Phạm Thị Nga (51 tuổi, cùng ngụ H.Càng Long).

2 bị can Phạm Thị Ngọc Ny và Phạm Thị Thoa nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

NAM LONG

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ bài tây, 6 điện thoại di động, gần 6 triệu đồng và một số đồ vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền với hình thức binh Ấn Độ 6 lá, luân phiên nhau "cầm cái", trung bình mỗi ván cá cược từ 20.000 đến 50.000 đồng.

Theo cơ quan công an, trước đó, các bị can Lê Thị Bé Tư, Phạm Thị Ngọc Ny, Phạm Thị Thoa, Ngô Thị Nhàn đã bị Công an H.Càng Long xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Đối với Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Đầm, Lê Thị Kim Ngọc, Phạm Thị Nga, Công an H.Càng Long đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.