Bắt nhóm nam nữ dùng ma túy trong phòng trọ, thu giữ 2 khẩu súng ngắn

Ngày 29.5, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an H.Vụ Bản đã bắt quả tang Hoàng Trung Anh (25 tuổi), Nguyễn Đình Mạnh (34 tuổi), Bùi Văn Tiến (29 tuổi, cùng trú tại xã Quang Trung, H.Vụ Bản) để điều tra, làm rõ hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "tàng trữ vũ khí quân dụng".

Hai khẩu súng ngắn bị lực lượng công an thu giữ trong phòng trọ CACC

Lực lượng công an cũng xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 thiếu nữ (cùng 16 tuổi, 1 người quê Nghệ An, người còn lại ở tỉnh Gia Lai, làm nghề dịch vụ) được các đối tượng gọi đến tham gia cùng nhóm này.

Trước đó, sáng 19.5, tổ công tác Công an H.Vụ Bản gồm đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy và Công an xã Trung Thành phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Đến khu vực xóm Nhì, xã Trung Thành, H.Vụ Bản, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Trung Anh cùng Mạnh, Tiến và 2 thiếu nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ, trong ánh sáng đèn chớp và nhạc sàn âm thanh lớn.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định cả 5 người đều dương tính với ma túy. Khám xét phòng trọ của Hoàng Trung Anh, ngoài tang vật ma túy, thiết bị đèn chiếu sáng… lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng ngắn. Kết quả giám định, 2 khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý vi phạm đối với 2 thiếu nữ.