Trà Vinh: Khởi tố, bắt giam 4 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 26.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Trường (26 tuổi); Hà Thị Mỹ Nhân (24 tuổi); Lê Thị Xuân Mai (18 tuổi, cùng ngụ H.Càng Long) và Đặng Thị Ngọc Dung (27 tuổi, ngụ xã Đông Hải, H.Duyên Hải, Trà Vinh).

Cơ quan công an thi hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Xuân Mai và Đặng Thị Ngọc Dung NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết, chiều 21.4, Nhân liên hệ Mai và Dung góp tiền mua ma túy sử dụng và được 2 người này đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhân liên hệ mua 400.000 đồng ma túy đá.

Sau đó, Mai điều khiển xe máy chở Dung đến khu vực xã Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh lấy ma túy và đem về phòng trọ ở ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, H.Càng Long. Có ma túy, Dung, Mai, Nhân cùng với Trường (ở cùng phòng trọ) tổ chức sử dụng.

Lúc này, Nguyễn Trọng Phúc (27 tuổi, ngụ TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) đang ghé chơi ở phòng trọ của Nhân nên cũng tham gia sử dụng ma túy.

2 bị can Hà Thị Mỹ Nhân và Nguyễn Văn Trường

NAM LONG

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Càng Long phối hợp Công an xã Đại Phước kiểm tra, phát hiện những người nêu trên có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên lập biên bản tạm giữ 1 bịch ni lông bên trong có chứa chất nghi là ma túy, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 2 bật lửa.

Kết quả giám định chất trong bịch ni lông là ma túy (loại methamphetamine) có trọng lượng 0,07 gram.

Vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.