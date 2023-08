Quảng Ngãi: Tạm giữ hình sự một người tàng trữ súng, đạn và ma túy

Ngày 26.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi tạm giữ hình sự đối với N.T.M.H (25 tuổi, ở thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định N.T.M.H từ địa phương khác đến địa bàn xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) mang theo vũ khí, có khả năng gây án.

Do đó, ngày 25.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Tịnh Khê mời N.T.M.H làm việc và giữ khẩn cấp H. đang tàng trữ 1 khẩu súng và 9 viên đạn chì.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã khám xét khẩn cấp nơi ở của N.T.M.H ở thôn Hà Nhai Bắc. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 8 khẩu súng các loại, hơn 570 viên đạn chì và đạn bi, 2 quả tròn bằng kim loại có hình dạng giống lựu đạn, 2 bình xịt hơi cay, 9 dao, mã tấu, 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Nhiều vũ khí nóng cùng với ma túy được phát hiện tại nơi ở của N.T.M.H CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Làm việc với công an, bước đầu ông H. xác nhận số tinh thể màu trắng trong túi ni lông là ma túy. Hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.