Đảng bộ Quân khu 5: Giữ vững 'thế trận lòng dân', sẵn sàng chiến đấu

Ngày 20.8, tại TP.Đà Nẵng, Đảng bộ Quân khu 5 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 ẢNH: Đ.X

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: Đ.X

Phát biểu khai mạc, đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, nhấn mạnh đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa dân tộc vươn lên mạnh mẽ. Sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực đặc biệt quan tâm.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, trình bày báo cáo chính trị ẢNH: Đ.X

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: Đ.X

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 trong thời gian qua.

Trong đó, Quân khu 5 đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới, chất lượng nâng lên, 100% đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, trong đó gần 90% đạt khá, giỏi.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng bộ Quân khu 5 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chiến lược của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; nắm chắc tình hình, đặc biệt là trên địa bàn biên giới, biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ; tăng cường ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 5 nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: Đ.X

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 5 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, huấn luyện sát thực tế chiến đấu; đồng thời quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ.

Đại tá Lương Đình Chung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 5 Chiều nay 20.8, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 5 khóa XI họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5. Đại tá Lương Đình Chung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 5. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải tiếp tục giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 5; đại tá Trần Minh Trọng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.



