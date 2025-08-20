Quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9

Trưa 20.8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Nga có mặt tại Cảng hàng không quốc tế, sân bay Nội Bài để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Khối quân nhân Nga có mặt tại sân bay Nội Bài trưa nay ẢNH: H.H

Ngay khi chuyên cơ chở các quân nhân Nga hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Nga đến Việt Nam.

Đại tá Phùng Chí Cao tặng hoa quân nhân Nga ẢNH: H.H

Đến Việt Nam lần này, đoàn lực lượng vũ trang nước Nga gồm hàng chục chiến sĩ, mỗi người đều có chiều cao khoảng 1,8 - 1,9 m.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Các quân nhân di chuyển về nơi tập kết ẢNH: H.H

Trước đó, tại buổi tổng hợp luyện thứ 4 của các lực lượng vũ trang tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, diễu binh cùng lực lượng của Việt Nam sẽ có các nước bạn. Dự kiến có, thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là Liên Bang Nga, thứ ba là Lào, thứ tư là Campuchia.

Trước đoàn quân nhân nước Nga, các đoàn quân nhân nước Lào, Campuchia đã đến Việt Nam chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình bao gồm các hoạt động như lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ; chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.