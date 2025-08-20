Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9

Đình Huy
Đình Huy
20/08/2025 15:07 GMT+7

Trưa nay, khối quân nhân nước Nga đã có mặt tại Việt Nam để tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Trưa 20.8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Nga có mặt tại Cảng hàng không quốc tế, sân bay Nội Bài để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Hình ảnh quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Khối quân nhân Nga có mặt tại sân bay Nội Bài trưa nay

ẢNH: H.H

Ngay khi chuyên cơ chở các quân nhân Nga hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Nga đến Việt Nam.

Hình ảnh quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

Đại tá Phùng Chí Cao tặng hoa quân nhân Nga

ẢNH: H.H

Đến Việt Nam lần này, đoàn lực lượng vũ trang nước Nga gồm hàng chục chiến sĩ, mỗi người đều có chiều cao khoảng 1,8 - 1,9 m.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Hình ảnh quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 3.
Hình ảnh quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 4.

Các quân nhân di chuyển về nơi tập kết

ẢNH: H.H

Trước đó, tại buổi tổng hợp luyện thứ 4 của các lực lượng vũ trang tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, diễu binh cùng lực lượng của Việt Nam sẽ có các nước bạn. Dự kiến có, thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là Liên Bang Nga, thứ ba là Lào, thứ tư là Campuchia.

Trước đoàn quân nhân nước Nga, các đoàn quân nhân nước Lào, Campuchia đã đến Việt Nam chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình bao gồm các hoạt động như lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ; chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.

Tin liên quan

120 cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh A80

120 cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh A80

120 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9 Quân nhân Nga Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận