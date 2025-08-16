120 cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh A80

Ngày 16.8, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ đón 120 cán bộ, chiến sĩ quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào được đón tiếp tại cửa khẩu ẢNH: TTXVN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị giao nhiệm vụ đón 120 cán bộ, chiến sĩ Lào làm thủ tục nhập cảnh, đồng thời hướng dẫn đoàn hành quân về thủ đô Hà Nội để hợp luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Quân đội nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam.

Trước đó, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).