Thời sự Quốc phòng

120 cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh A80

THEO TTXVN
16/08/2025 22:35 GMT+7

120 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Ngày 16.8, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ đón 120 cán bộ, chiến sĩ quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

120 Cán bộ , chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh A80 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào được đón tiếp tại cửa khẩu

ẢNH: TTXVN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị giao nhiệm vụ đón 120 cán bộ, chiến sĩ Lào làm thủ tục nhập cảnh, đồng thời hướng dẫn đoàn hành quân về thủ đô Hà Nội để hợp luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Quân đội nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam.

120 Cán bộ , chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh A80 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị vụ đón 120 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào

ẢNH: TTXVN

Trước đó, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Khoảnh khắc ấn tượng dưới mưa: 16.000 chiến sĩ hào hùng hợp luyện diễu binh

kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh cách mạng tháng tám diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9 Quân đội nhân dân Lào
