Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'made in Việt Nam' sẽ diễu binh Quốc khánh 2.9

Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực; có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau. XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe. Với thiết kế giáp nghiêng ở bán cầu trước, xe có thể chịu được hầu hết các loại đạn bắn thẳng tiêu chuẩn hoặc hạng nặng. Ngoài ra, XCB-01 còn có hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói trên tháp pháo. Khi phát hiện bị khóa mục tiêu, xe lập tức quay nòng pháo về phía mục tiêu nhả đạn, tạo ra màn khói ngụy trang chống laser, hồng ngoại, giúp lẩn trốn và sớm ra khỏi vùng nguy hiểm.