Thời sự Quốc phòng

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'made in Việt Nam' sẽ diễu binh Quốc khánh 2.9

Đình Huy - Tuấn Minh
16/08/2025 18:31 GMT+7

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân XTC-02 cùng nhiều loại khí tài 'made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 1.

Trong 4 buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80), nhiều khí tài quân sự hiện đại trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xuất hiện với màu sơn mới

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 2.

Nổi bật trong đó là các loại tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. (Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh XCB-01)

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 3.

XCB-01 là tổ hợp vũ khí hiện đại, được tích hợp công nghệ từ hơn 30 chuyên ngành kỹ thuật quân sự, có khả năng đột kích tiêu diệt mục tiêu quan trọng của đối phương. Kíp xe gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ. Xe chở được 8 bộ binh.

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 4.

Đây là sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Xe có trọng lượng khoảng 15 tấn, kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất. XCB-01 được trang bị pháo chính cỡ 73 mm với 40 viên đạn, cùng súng máy song song PTK 7,62 mm với 2.000 viên đạn, súng máy phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 5.

Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực; có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau. XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe. Với thiết kế giáp nghiêng ở bán cầu trước, xe có thể chịu được hầu hết các loại đạn bắn thẳng tiêu chuẩn hoặc hạng nặng. Ngoài ra, XCB-01 còn có hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói trên tháp pháo. Khi phát hiện bị khóa mục tiêu, xe lập tức quay nòng pháo về phía mục tiêu nhả đạn, tạo ra màn khói ngụy trang chống laser, hồng ngoại, giúp lẩn trốn và sớm ra khỏi vùng nguy hiểm.

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 6.

Xe XTC-02 là mẫu xe thiết giáp bánh lốp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 7.

Xe được trang bị súng máy cao xạ 12,7 mm và đại liên 7,62 mm; kíp xe gồm 3 người và 9 chiến sĩ

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 8.

Phượng tiện chiến đấu này đã trải qua huấn luyện, diễn tập, đạt thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao sức chiến đấu của toàn quân

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 9.

Sản phẩm cũng là minh chứng cho sự phát triển, bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự lực hiện đại, lưỡng dụng, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 10.

Xe thiết giáp lội nước BMP-1 thuộc biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam có tính năng chiến đấu hiệu quả cả trên bộ, dưới nước

ẢNH: HUY MINH

Ngắm xe chiến đấu bộ binh 'Made in Việt Nam' sẽ xuất hiện trong diễu binh A80 - Ảnh 11.

Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến đóng vai trò bảo đảm thông tin cơ động, thông suốt trong mọi tình huống chiến đấu

ẢNH: HUY MINH

 

16.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh dưới trời mưa tầm tã

16.000 chiến sĩ hợp luyện diễu binh dưới trời mưa tầm tã

Hơn 16.000 chiến sĩ quân đội, công an duy trì kỷ luật cao trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 dù trời đổ mưa tầm tã.

