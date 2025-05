Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hiện đại thế nào?

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 16.5 đã chủ trì buổi nghiệm thu kết quả khảo sát thử nghiệm thiết bị tượng trưng tạo giả phục vụ diễn tập trong chiến thuật và tính năng xe chiến đấu bộ binh XCB-01.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ẢNH: QPVN

Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã theo dõi các đơn vị như: Nhà máy Z113, Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Hóa học môi trường quân sự, Nhà máy Z129 tổ chức thử nghiệm quả nổ tượng trưng tạo giả và lựu đạn tập của học viên tại thực địa. Trong đó, Nhà máy Z189 thử nghiệm xe chiến đấu bộ binh XCB-01 với các khả năng vượt sông, bắn đạn nhiễu, bẫy nhiệt...

Tại thực địa, 100% các mẫu thử nghiệm hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Qua đó, sẽ đem lại hiệu quả tiết kiệm kinh tế cao khi được đưa vào ứng dụng trong thực tế huấn luyện, diễn tập.

Đáng chú ý, tại buổi nghiệm thu, đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trực tiếp kiểm tra các tính năng xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Đại tướng yêu cầu, trên cơ sở thử nghiệm, các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế đã được chỉ ra để nâng cấp, hoàn thiện trên cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu...

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 hiện đại như thế nào?

XCB-01 là tổ hợp vũ khí hiện đại, được tích hợp công nghệ từ hơn 30 chuyên ngành kỹ thuật quân sự với sứ mệnh là xe chiến đấu cơ động bộ binh, có khả năng đột kích tiêu diệt mục tiêu quan trọng của đối phương. Kíp xe gồm 3 người trưởng xe, lái xe, pháo thủ và chở thêm được 8 bộ binh.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được Việt Nam công bố tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây là sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Xe có trọng lượng khoảng 15 tấn, kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất.

XCB-01 được trang bị pháo chính cỡ 73 mm với 40 viên đạn, cùng súng máy song song PTK 7,62 mm với 2.000 viên đạn, súng máy phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.

Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau.

XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe. Với thiết kế giáp nghiêng ở bán cầu trước, xe có thể chịu được hầu hết các loại đạn bắn thẳng tiêu chuẩn hoặc hạng nặng.

Vũ khí tích hợp trên xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài ra, XCB-01 còn có hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói trên tháp pháo.

Khi phát hiện bị khóa mục tiêu, xe lập tức quay nòng pháo về phía mục tiêu nhả đạn, tạo ra màn khói ngụy trang chống laser, hồng ngoại, giúp lẩn trốn và sớm ra khỏi vùng nguy hiểm.