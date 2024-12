Ngắm dàn xe bọc thép tự sản xuất và xe tăng chủ lực của Việt Nam

Để chuẩn bị chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, những ngày này, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), các gian trưng bày xuất hiện nhiều loại vũ khí, khí tài. Nổi bật trong số đó là xe chiến đấu bộ binh XCB-01.

Những chiếc xe tăng, xe chiến đấu bộ binh của Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây là sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Xe có trọng lượng khoảng 15 tấn, kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất.

XCB-01 được trang bị pháo chính cỡ 73 mm với 40 viên đạn, cùng súng máy song song PTK 7,62 mm với 2.000 viên đạn, súng máy phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn. Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất ẢNH: ĐÌNH HUY

XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe ẢNH: ĐÌNH HUY

XCB-01 có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ, 4 quả tên lửa ẢNH: ĐÌNH HUY

Về vũ khí chống tăng, XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe. XCB-01 có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ, 4 quả tên lửa.

Thông tin về khả năng bảo vệ của xe chưa được cung cấp, nhưng với thiết kế giáp nghiêng ở bán cầu trước, xe có thể chịu được hầu hết các loại đạn bắn thẳng tiêu chuẩn hoặc hạng nặng.

Cách khu vực chiếc XCB-01 không xa là những chiếc xe tăng hiện đại thuộc sở hữu của Binh chủng Tăng thiết giáp. Đó là 2 biến thể xe tăng T-90 gồm: T-90S và phiên bản xe chỉ huy T-90SK do Tập đoàn Uralvagonzavod của Nga chế tạo.

Xe tăng chỉ huy T-90SK ẢNH: ĐÌNH HUY





Theo chia sẻ của cán bộ tại gian trưng bày, T-90 cũng như phiên bản T-90S/SK được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang - ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Xe có tốc độ tối đa 60 km/giờ, trọng lượng 46,5 tấn, chở tối đa 3 người. Hệ thống nạp đạn tự động mới nhất giúp T-90S/SK có tốc độ bắn cao (7 - 8 phát phút). Súng máy song song PKT 7,62 mm, súng máy phòng không 12,7 mm cung cấp hỏa lực các tầm, các hướng cho phương tiện trong chiến đấu.

Đây là loại xe tăng hiện đại nhất mà Việt Nam đang sở hữu ẢNH: ĐÌNH HUY

2 mắt hồng ngoại là điểm khác biệt giữa xe chỉ huy và xe chiến đấu ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài các loại đạn pháo tăng uy lực, T-90S/SK còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng 9M119M Refleks bắn qua nòng pháo chính có khả năng tấn công chính xác cao tới 5 km và khả năng xuyên phá 950 mm giáp thép. Đây là vũ khí lợi hại của xe tăng trên chiến trường.

"Đây là mẫu xe tăng hiện đại nhất mà Việt Nam đang sở hữu. Trong đó xe chỉ huy được thiết kế thêm 2 đèn hồng ngoại khi mở ra sẽ có màu đỏ, có chức năng gây nhiễu, đánh lạc hướng các mục tiêu tấn công vào xe tăng", một cán bộ thuyết minh nói.