Thời sự

Đà Nẵng: Truy xét nhóm côn đồ dùng hung khí chém người đi đường

Huy Đạt
Huy Đạt
21/08/2025 11:42 GMT+7

Công an P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm 10 nghi phạm dùng tuýp sắt, ná tấn công người đi đường, gây bức xúc dư luận.

Ngày 21.8, Công an P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) cho biết sau khi nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm côn đồ có hành vi dùng hung khí tấn công người đi đường, gây bức xúc dư luận. 

Trước đó, anh P.V.B (18 tuổi, trú P.Hội An Đông. TP.Đà Nẵng) trình báo bị một nhóm người đi nhiều xe máy, dùng tuýp sắt dài khoảng 2 m và dao chém vào lưng và dùng ná bắn đạn bi sắt vào vùng cằm khi anh B. đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng vào tối 18.8.

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ dùng hung khí chém người đi đường- Ảnh 1.

Cơ quan công an triệu tập 8 nghi phạm tấn công người đi đường

ẢNH: Đ.X

Sau khi bị tấn công vô cớ, nạn nhân phải đến bệnh viện cấp cứu, khâu vết thương. 

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”, Công an P.Hội An Tây lập tức triển khai lực lượng truy xét. Công an xác định 10 nghi phạm liên quan, đa số từ 15 - 18 tuổi, trú tại hai phường Điện Bàn Đông và Mân Thái (TP.Đà Nẵng). 

Ngay sau đó, 8 nghi phạm đã được triệu tập (còn 2 nghi phạm đang truy tìm). Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác nên chuẩn bị hung khí, che biển số xe, tìm đối thủ để “dằn mặt”, nhưng lại tấn công nhầm anh B. Tang vật thu giữ gồm 1 tuýp sắt, 2 con dao, 1 ná bắn đạn bi sắt cùng 4 xe máy. Để che giấu hành vi, nhóm này còn thay đổi màu sơn xe từ xanh sang đen hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ dùng hung khí chém người đi đường- Ảnh 2.

Công an thu giữ tang vật liên quan

ẢNH: Đ.X

Công an P.Hội An Tây khẳng định sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để tội phạm nhỏ tuổi lộng hành, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

