Thời sự

Lập biên bản TikToker chạy xe không thắt dây an toàn quay clip quảng cáo

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
21/08/2025 10:40 GMT+7

Một nam TikToker có hơn 250.000 lượt theo dõi vừa bị Phòng CSGT Công an TP.Huế mời lên làm việc, lập biên bản vì điều khiển xe không thắt dây an toàn, kéo theo xe khác để quay clip quảng cáo.

Ngày 21.8, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với Bùi Văn Hòa (26 tuổi, trú tại P.Hương An, TP.Huế) liên quan đến hành vi điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn, và điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác. Được biết, Hòa là TikToker có hơn 250.000 lượt theo dõi.

Lập biên bản TikToker chạy xe không thắt dây an toàn quay clip quảng cáo- Ảnh 1.
Lập biên bản TikToker chạy xe không thắt dây an toàn quay clip quảng cáo- Ảnh 2.
Lập biên bản TikToker chạy xe không thắt dây an toàn quay clip quảng cáo- Ảnh 3.

Nam TikToker điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn, kéo theo phía sau 1 xe tự chế chở theo 1 xe máy điện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Trước đó, ngày 14.8, mạng xã hội TikTok chia sẻ clip Hòa điều khiển xe ô tô BS 75A-061.86 trên đường Nguyễn Huệ, P.Thuận Hóa, TP.Huế, kéo theo phía sau 1 xe tự chế chở theo 1 xe máy điện.

Nhận thấy đây là hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ nên Phòng CSGT nhanh chóng xác minh, làm rõ, mời Hòa về trụ sở để làm việc.

Lập biên bản TikToker chạy xe không thắt dây an toàn quay clip quảng cáo- Ảnh 4.

Phòng CSGT mời Hòa lên trụ sở làm việc, lập biên bản vì vi phạm luật Giao thông đường bộ

ẢNH: BÌNH THIÊN

Tại đây, nam TikToker này trình bày vào khoảng 15 giờ ngày 11.8, anh được một cơ sở kinh doanh xe máy trên địa bàn nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng.

Hoà đã thực hiện hành vi trên để quay clip, sau đó đăng trên trang TikTok cá nhân. Được biết, xe ô tô mà Hòa điều khiển trong clip thuộc quyền sở hữu của chủ cửa hàng xe máy trên.

Với 2 lỗi vi phạm trên, Hòa bị CSGT TP.Huế ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1,8 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX. 

Sau buổi làm việc, Hòa đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm luật Giao thông đường bộ và cam đoan không tái phạm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
