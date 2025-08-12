Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Luật sư cảnh báo người mạo danh TikToker 'Dưỡng Dướng Dường'

Phan Thương
12/08/2025 16:42 GMT+7

Theo luật sư bào chữa cho TikToker 'Dưỡng Dướng Dường', dù thân chủ ông đang bị tạm giam nhưng một số tài khoản trên không gian mạng đặt tên tương tự, gây nhầm lẫn với tài khoản TikTok Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy.

Ngày 12.8, luật sư Nguyễn Quốc Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) - luật sư bào chữa cho bị can Mai Văn Dưỡng (38 tuổi, TikToker "Dưỡng Dướng Dường") cho biết ông cùng đồng nghiệp đã có thông báo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) về việc một số tài khoản trên không gian mạng đã lợi dụng, giả mạo tài khoản Tiktok Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy của ông Mai Văn Dưỡng để đăng các bài, video xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân, tổ chức khác.

Luật sư cảnh báo người mạo danh TikToker 'Dưỡng Dướng Dường' - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũ đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng

ẢNH: THANH NIÊN

Luật sư Cường thông tin, vào ngày 10.4.2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Văn Dưỡng.

Ông Dưỡng bị điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong quá trình điều tra, ông Mai Văn Dưỡng đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với Cơ quan CSĐT để làm sáng tỏ nội dung vụ án. Đồng thời, ông Dưỡng đã nhận lỗi của mình đối với bà Lê Thị Hồng Nga (CEO Nhã Lê - là Tổng giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel) và gửi lời xin lỗi chân thành đến bà Lê Thị Hồng Nga cùng Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel.

Theo luật sư Cường, trước khi bị bắt, ông Mai Văn Dưỡng trình bày ông chỉ sử dụng 2 kênh TikTok: Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy (@duongduongduong_pongthuy), theo đường link: https://www.tiktok.com/@duongduongduong_pongthuy?_t=ZS-8waayEgnP5M&_r=1; và tài khoản tiktok tên: Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy (@duongduongduong_xongnha1), theo đường link: https://www.tiktok.com/@duongduongduong_xongnha1?is_from_webapp=1&sender_device=pc.

Hiện 2 kênh TikTok của ông Mai Văn Dưỡng đã ngừng hoạt động đăng tải video kể từ khi ông bị bắt vào ngày 10.4.2025.

Tuy nhiên, luật sư Cường cho biết, thời gian gần đây, theo phản ánh từ gia đình ông Dưỡng, một số tài khoản trên không gian mạng đã đặt tên tương tự, gây nhầm lẫn với kênh TikTok Dưỡng Dương Dường Phong Thủy, từ đó đăng tải một số thông tin không phù hợp.

Do việc này ảnh hưởng đến thân chủ của mình, trong khi bị can Mai Văn Dưỡng vẫn đang bị tạm giam, vì vậy luật sư Cường đã có văn bản gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông báo sự việc.

Luật sư Cường khẳng định các đối tượng sử dụng tài khoản trên không gian mạng xã hội đặt tên tương tự, gây nhầm lẫn với tài khoản Tiktok Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy của ông Mai Văn Dưỡng để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác là hành vi vi phạm pháp luật; ông Mai Văn Dưỡng không biết, không liên quan và không chịu trách nhiệm pháp luật với các đối tượng này.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam đối với TikToker 'Dưỡng Dướng Dường' để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xem thêm bình luận