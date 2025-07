Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 15.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Phạm Viết Công (68 tuổi, ngụ tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phạm Viết Công bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dù không có quyền lợi nhưng Công đã nhận đứng đơn thay cho các hộ dân ở xã Đồng Lộc để gửi đơn khiếu nại, tố cáo, đòi bồi thường.

Cơ quan chức năng đã thụ lý, giải quyết nội dung đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật và phần lớn các hộ dân có liên quan đã rút đơn khiếu kiện.

Tuy nhiên, Công không những không đồng tình mà còn tiếp tục gửi đơn với nội dung xuyên tạc, sử dụng lời lẽ xúc phạm. Đáng chú ý, bị can này còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để biên tập, đăng tải các bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự của các tổ chức đảng, chính quyền và lãnh đạo các cấp.

Các bài viết của Công đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận có nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xác định hành vi của Công không chỉ vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục mà còn xâm phạm trực tiếp đến danh dự, uy tín của Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.