Phát hiện tài khoản ảo tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện

Sáng 22.8, thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng công an xã Trường Sơn (Quảng Trị, trước đây là xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận với Thanh Niên việc toàn bộ thông tin về việc "bé gái bị bắt cóc tại xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, Quảng Bình" gây hoang mang dư luận trong 2 ngày qua là hoàn toàn thất thiệt.

Thông tin thất thiệt đang được kẻ xấu lan truyền với ý định xấu ẢNH: T.L

Theo thượng tá Bình, ngay sau khi nắm thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Trường Sơn đã kiểm tra, xác minh thông tin. Theo đó, từ ngày 20.8 đến nay, Công an xã chưa ghi nhận tin báo hay phát hiện vụ việc liên quan bắt cóc trẻ em trên địa bàn xã Trường Sơn, Quảng Trị.

"Tài khoản đăng tải bài viết này (Nguyễn Anh Thư) là tài khoản ảo, đăng tải với mục đích câu like, comment, share, gây tin đồn thất thiệt", thượng tá Bình khẳng định.

Do đó, Công an xã Trường Sơn khuyến cáo nhân dân hãy cảnh giác với các thông tin trên, không chia sẻ các thông tin chưa chính xác, thất thiệt, gây hoang mang dư luận, thực hiện theo ý đồ của các kẻ xấu; kịp thời gỡ bỏ bài viết đã chia sẻ. Trường hợp cố tình chia sẻ, tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, Công an xã Trường Sơn sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tài khoản ảo tiếp tục chia sẻ thông tin kêu gọi từ thiện ẢNH: T.L

Đáng chú, theo thượng tá Bình, ngay sau khi đăng thông tin bịa đặt về việc "bé gái bị bắt cóc tại xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, Quảng Bình" sai sự thật trên và bị cộng đồng mạng phản ứng, tài khoản Facebook nói trên liền thay đổi ảnh đại diện, đăng tiếp bài viết với nội dung "kêu gọi giúp đỡ 2 anh em mồ côi bị xe tông nguy kịch ở Quảng Bình".

"Ngoài khuyến cáo nhân dân cảnh giác, chúng tôi đã có những trao đổi với các phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh để có những biện pháp ngăn chặn những hành vi này", thượng tá Bình nhấn mạnh.