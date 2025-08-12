Đăng tin bịa đặt 'bắt cóc trẻ em', người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 12.8, Công an xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.T (31 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, trước là H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang cộng đồng.

Trước đó, ngày 6.8 bà T.T.T đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh xe khách kèm nội dung "Bắt cóc nè mn cẩn thận nha mn ơi… sợ quá ạ bắt cóc trẻ em" lên trang tài khoản Facebook cá nhân của bà T., sự việc nhanh chóng thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và hơn 4.000 lượt xem.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc liên quan đến chiếc xe khách đang lưu thông trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Đồng Phú và không liên quan đến 'bắt cóc trẻ em' như nội dung bà T. đã đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đăng tin bịa đặt, người phụ nữ đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỒNG PHÚ

Công an xã Đồng Phú đã mời bà T. lên làm việc, sau đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Việc này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.