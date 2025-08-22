Giữ Tổ quốc bình yên: Nữ công an trẻ với loạt sáng kiến công nghệ giúp dân

Chúng tôi gặp thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư tại trụ sở Công an P.Buôn Ma Thuột lúc chị đang miệt mài làm việc bên chiếc máy tính trong một buổi chiều thời tiết nóng bức. Chị cho biết đang tiếp tục rà soát để hoàn thiện hơn các mô hình, giải pháp quản lý hành chính trước đây của mình và cập nhật các dữ liệu liên quan trên địa bàn sau khi sáp nhập cấp xã...

L ÀM VIDEO TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN BẰNG TIẾNG Ê Đ Ê

Thượng úy Thư kể thời gian đầu sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cách nay hơn 3 năm, chị về nhận công tác tại Công an xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ (nay là P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và luôn đến các thôn buôn, gặp gỡ người dân, trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

Thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư (thứ 2 từ phải sang) vinh dự gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX năm 2025 ẢNH: NVCC

Chính từ việc tiếp xúc thực tế cơ sở, thượng úy Thư đã có thành tích nổi bật với hàng loạt sáng kiến giúp người dân tiếp cận, thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan. Chị đã tạo ra những video, poster hướng dẫn TTHC bằng cả tiếng Việt và tiếng Ê Đê. Từ đăng ký cư trú, tạm trú đến cấp thẻ căn cước, tất cả quy trình phức tạp đều được "số hóa" thành những bước đơn giản, dễ hiểu.

Chị cho rằng "cơ duyên" đem lại kết quả này chính từ việc trực tiếp làm việc với người dân, thấy được nhu cầu của họ, từ đó suy nghĩ phải tìm cách gì đó để giúp người dân dễ dàng nắm bắt các TTHC.

"Nhiều người dân, nhất là ở các buôn làng Ê Đê, chưa biết cách nộp hồ sơ trực tuyến, có người chưa rành tiếng phổ thông, chưa biết thao tác qua điện thoại, phải lặn lội đường xa đến trụ sở công an để nộp hồ sơ. Được hướng dẫn các thủ tục tại trụ sở nhưng có khi về nhà họ lại quên, phải quay trở lại", chị Thư nhớ lại.

Thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư (thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính ẢNH: NVCC

Những câu chuyện đó đã khiến chị trăn trở làm sao để người dân nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần có cán bộ cầm tay chỉ từng bước. Và đây cũng là động lực thôi thúc chị bắt tay xây dựng các video hướng dẫn người dân làm TTHC trực tuyến.

Từ đó, sáng kiến "Bộ video hướng dẫn các thao tác nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp xã bằng tiếng Việt và tiếng Ê Đê" ra đời do thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư chủ trì thực hiện, với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở Công an TP.Buôn Ma Thuột (cũ). Sáng kiến này đạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Tìm kiếm mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2023" do Công an tỉnh Đắk Lắk (cũ) phát động, sau đó được nhân rộng trong ngành công an tỉnh.

Tổng cộng, thượng úy Thư đã dựng 15 video hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến các thủ tục đăng ký, quản lý cư trú bằng tiếng Việt và tiếng

Ê Đê; 1 video giới thiệu tính năng, tiện ích của ứng dụng VNeID và hướng dẫn cách cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên điện thoại di động; thiết kế nhiều infographic hướng dẫn quét mã QR code nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tuyên truyền về luật Căn cước 2023, tiện ích của thẻ căn cước…

Thượng úy Thư tuyên truyền pháp luật ở buôn làng ẢNH: NVCC

Nữ cán bộ công an trẻ chia sẻ khi bắt đầu thực hiện bộ video, chị chưa có kinh nghiệm quay dựng video hay thiết kế đồ họa. Tất cả các quy trình tạo ra một video, một poster hướng dẫn, chị đều tự mày mò, học hỏi. Trong đó, điều khó nhất là truyền tải nội dung thông tin sao cho người dân dễ hiểu và có thể thực hiện một cách nhanh chóng.

"Với sự trợ giúp của một giáo viên người Ê Đê, các video hướng dẫn của tôi được lồng ghép cả tiếng Ê Đê và tiếng Việt. Nhờ đó, ngay cả bà con đồng bào dân tộc thiểu số không rành tiếng phổ thông cũng có thể nhận biết và thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà", thượng úy Thư nói.

Chị bộc bạch thêm: "Bản thân tôi vẫn đang trăn trở việc nhập thông tin có chữ cái đặc biệt của người Ê Đê vì trên điện thoại không có. Do đó, tôi đang nghiên cứu, xây dựng bộ bàn phím ảo có chứa chữ Ê Đê nói riêng và đồng bào thiểu số nói chung, nhằm tạo điều kiện cho bà con nhập đầy đủ thông tin trên hồ sơ điện tử".

Thượng úy Thư tham gia tuyên truyền, hướng dẫn về luật Căn cước 2023 ẢNH: NVCC

Để mô hình được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, chị Thư đã phối hợp với các tổ chuyển đổi số thôn, buôn thường xuyên cập nhật và chia sẻ các hướng dẫn mới nhất, giúp bà con dễ dàng tiếp cận làm thủ tục cư trú, cấp thẻ căn cước trực tuyến. Bà H'Linh Ênuôl, trưởng buôn Dhă Prong (P.Buôn Ma Thuột), cho biết: "Nhờ sáng kiến của cô Thư, bà con buôn mình chỉ cần chụp lại bản hướng dẫn hoặc làm theo video là xong việc làm các thủ tục. Điều này giúp cán bộ bớt áp lực, còn người dân thì tiện lợi hơn rất nhiều".

N GHĨ CÁCH ỨNG DỤNG AI

Không chỉ dừng lại ở các sáng kiến về hành chính, thượng úy Thư còn mạnh dạn đề xuất sáng kiến "Ứng dụng dữ liệu dân cư và trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích thông tin người lưu trú nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ)". Sáng kiến này đạt giải nhì cuộc thi "Tìm kiếm mô hình, sáng kiến ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ)" năm 2024.

Thượng úy Thư (thứ tư từ trái sang) cùng các em thiếu nhi trong hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở P.Thành Nhất, Đắk Lắk ẢNH: NVCC

Chị cho biết nếu địa bàn cơ sở có camera AI, lực lượng chức năng có thể nắm bắt hình ảnh, phân tích hành vi để đưa ra cảnh báo sớm, chủ động hơn trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân. "Ý tưởng này đã nhận được sự quan tâm của Công an tỉnh Đắk Lắk (cũ) và hiện một phần của sáng kiến, việc triển khai camera AI đang được thực hiện", chị Thư nói.

Bên cạnh những đóng góp trong cải cách hành chính, thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư còn tham gia nhiều hoạt động công tác đoàn thể, triển khai thực hiện mô hình "Con nuôi công an xã". Chị đã tham mưu, làm hồ sơ để Công an xã Cư Êbur nhận nuôi hai cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng tháng, cán bộ công an xã cùng nhau đóng góp một số tiền để chăm lo cho hai cháu.

"Hoàn cảnh hai cháu rất khó khăn, không có bố mẹ bên cạnh, phải sống với người thân. Mỗi người góp sức một chút, chúng tôi muốn các cháu có một cuộc sống ổn định, được đến trường như bao bạn bè khác", thượng úy Thư bày tỏ. Chị cũng cùng các cảnh sát khu vực tham mưu UBND xã giới thiệu việc làm cho

8 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng, nhằm hỗ trợ họ có nghề nghiệp ổn định, giải quyết khó khăn trong cuộc sống, trở thành công dân có ích, không tái phạm tội...