Giữ Tổ quốc bình yên: Chuyện đánh án của người lính công an xã

Trung tá Trần Quốc Tiến hội tụ bản lĩnh, mưu trí và lòng dũng cảm của một người lính công an nhân dân kiên trung, luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Từ những chuyên án ma túy phức tạp đến cuộc truy bắt đối tượng khủng bố nguy hiểm, dấu chân của anh và đồng đội đã in đậm trên từng nẻo đường gìn giữ an ninh trật tự, góp phần bảo vệ sự bình yên nơi vùng đất quê hương.

N GĂN CHẶN ÂM MƯU KHỦNG BỐ

Trong căn phòng làm việc giản dị, trung tá Trần Quốc Tiến cặm cụi xử lý công văn. Tiếng gõ cửa vang lên, anh ngẩng đầu chào, rồi khẽ đặt bút xuống, rót chén nước mời khách. Dáng người dong dỏng cao, nước da bánh mật, giọng nói trầm ấm và nụ cười hiền hậu của anh gợi cảm giác gần gũi, nhưng ẩn sau đó là sự rắn rỏi của một chiến sĩ từng nhiều lần đối diện hiểm nguy.

Trung tá Trần Quốc Tiến, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước, để lại dấu ấn với hàng loạt chiến công xuất sắc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Tiến kể mình vào ngành từ năm 2002 và trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Từ cảnh sát bảo vệ trại giam, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra tội phạm, trưởng công an thị trấn…, ở cương vị hay lĩnh vực công tác nào anh đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong suốt 23 năm công tác, nhiệm vụ khiến anh nhớ nhất có lẽ là chuyên án chặn bắt đối tượng khủng bố. Khoảng tháng 8.2018, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Công an tỉnh Bình Định (cũ) phát hiện một đối tượng đang có ý định ám sát lãnh đạo cấp tỉnh.

Sau khi xác định nhân thân, lai lịch kẻ khủng bố là L.Q.B (thời điểm đó 51 tuổi, thường trú tại TP.Quy Nhơn, Bình Định), ngày 28.8.2018, Công an tỉnh Bình Định huy động những chiến sĩ cao to, giỏi võ thuật tham gia đánh án. Để đảm bảo bí mật, cấp chỉ huy không cung cấp bất cứ thông tin nào về nhiệm vụ. Chỉ khi đến địa điểm mai phục, anh Tiến cùng đồng đội mới được phổ biến cụ thể về nhiệm vụ tổ chức chặn bắt nghi phạm khủng bố. Đây là đối tượng manh động, sử dụng mô tô phân khối lớn và có trang bị súng.

Anh Tiến được giao nhiệm vụ tham gia chốt tại Km 1295 trên QL1 (đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ) để chặn bắt. Đến khoảng 23 giờ 45, phát hiện nghi phạm, anh Tiến liền áp sát và thông báo có tai nạn ở phía trước để đối tượng mất cảnh giác. Khi phương tiện chậm lại, anh Tiến cùng đồng đội nhanh chóng khống chế, không để người này có thời gian chống trả. Chỉ trong vài phút, nghi phạm khủng bố đã bị tóm gọn.

"Dù khá bất ngờ khi nhận nhiệm vụ, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, tôi và đồng đội đều quyết tâm hoàn thành. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, kẻ khủng bố đã nhanh chóng bị bắt khi chưa kịp gây ra hậu quả", anh Tiến kể.

Qua khám xét nhà và phương tiện của L.Q.B, cơ quan công an đã thu giữ nhiều khẩu súng các loại, 500 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động chống chính quyền. Người này khai nhận mới đến Campuchia mua súng rồi về Việt Nam, chuẩn bị tấn công các lãnh đạo tỉnh Bình Định vào dịp lễ Quốc khánh 2.9. B. sau đó đã bị đưa ra xét xử, lĩnh án 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong chuyên án này, anh Tiến cùng đồng đội được Bộ Công an biểu dương vì đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

B ÓC GỠ ĐƯỜNG DÂY MA TÚY TINH VI

Một trong những chiến công nổi bật khác của trung tá Tiến là chuyên án VA0124K vào đầu năm 2024, triệt phá thành công một trong những đường dây cung cấp ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn H.Tuy Phước (tỉnh Bình Định cũ).

Trung tá Trần Quốc Tiến lấy lời khai của một bị can để phục vụ công tác điều tra ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo anh Tiến, trong 5 năm vừa qua, anh cùng đơn vị phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi cộm là tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng không chỉ có tiền án, tiền sự mà còn am hiểu pháp luật, biết cách sử dụng công nghệ cao để lẩn tránh lực lượng chức năng. "Các đối tượng chỉ bán ma túy cho người quen, liên tục thay đổi phương thức mua bán, sử dụng hệ thống camera xung quanh nhà, chọn địa điểm giao nhận ở những nơi vắng người qua lại khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn", anh Tiến chia sẻ.

Tuy nhiên, bằng sự mưu trí và kiên trì, lực lượng công an đã xác định được thời điểm đối tượng giao hàng. Qua công tác tuần tra, trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, anh Tiến phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng Huỳnh Trung Khánh (36 tuổi, trú tại TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước cũ), có dấu hiệu mua bán ma túy quy mô lớn. Khánh từng có 2 tiền án về ma túy và vô cùng tinh ranh.

Để đối phó những thủ đoạn tinh vi của Khánh và đồng phạm, với cương vị là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an H.Tuy Phước), anh Tiến cùng ban chuyên án áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát 24/24.

Vào ngày 19.1.2024, trung tá Tiến trực tiếp chỉ huy tổ công tác, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Bình Định (cũ) và các đơn vị liên quan, đồng loạt khám xét và bắt giữ các đối tượng. Khi lực lượng công an đến, Khánh đã khóa cửa và bỏ trốn. Không dừng lại, trung tá Tiến đã chỉ đạo xin lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Khánh. Qua đó phát hiện số lượng lớn ma túy được cất giấu tinh vi trong nhà.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, anh và đồng đội áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục triển khai lực lượng truy xét và bắt giữ thành công Huỳnh Trung Khánh vào chiều ngày 20.1 khi người này đang lẩn trốn tại địa bàn TX.An Nhơn (tỉnh Bình Định cũ). Chuyên án cũng đã bắt giữ thêm 4 người liên quan, thu giữ hơn 196 gr ma túy methamphetamine, triệt xóa hoàn toàn đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Ngoài ra, trung tá Trần Quốc Tiến còn cùng đồng đội phá chuyên án 2022H, triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy, bắt giữ 7 đối tượng. Trong các năm 2018 và 2023, anh cùng đồng đội bắt các vụ tàng trữ, vận chuyển với tổng số lượng hơn 15.000 bao thuốc lá nhập lậu. Những thành tích này không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ, mà còn cho thấy cống hiến không ngừng nghỉ của anh đối với công cuộc bảo vệ bình yên cho xã hội.

Sau khi các địa phương tiến hành sáp nhập, anh Tiến đảm nhiệm chức vụ mới là phó trưởng công an xã. Tuy là cấp xã nhưng địa bàn và quy mô dân số đông hơn trước đây rất nhiều. Để chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và phục vụ công tác điều tra, phá án, trung tá Trần Quốc Tiến đã tham mưu, đề xuất lên cấp có thẩm quyền tăng cường hệ thống camera an ninh ở các cửa ngõ trọng yếu ra vào xã, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác.

Theo Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Gia Lai; trong giai đoạn 2020 - 2025, trung tá Trần Quốc Tiến 5 năm liền được bầu chiến sĩ thi đua cơ sở; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2018 - 2022; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 3 bằng khen và 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng 1 bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tặng 5 giấy khen; Chủ tịch UBND huyện, thị trấn tặng 3 giấy khen về thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.