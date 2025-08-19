Giữ Tổ quốc bình yên: Dân tin, dân quý, mọi vất vả đều xứng đáng

Giữa cơn sóng gió cuộn siết, anh bơi nhanh về phía nạn nhân. Chỉ vài phút sau, hình ảnh 2 người vật lộn với biển dữ hiện rõ. Anh dốc hết sức kéo nạn nhân vào bờ, sơ cứu rồi đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm.

Đại úy Phạm Trung Tiển (thứ tư từ phải qua) nhận quà lưu niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX ẢNH: NVCC

Người cứu mạng nạn nhân hôm ấy là đại úy Phạm Trung Tiển, Phó trưởng công an P.Trà Câu (Quảng Ngãi). Câu chuyện cứu người giữa sóng dữ chỉ là một trong vô vàn dấu ấn về người chiến sĩ luôn có mặt nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để giữ bình yên cho dân.

T Ừ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, anh Phạm Trung Tiển lớn lên cùng những câu chuyện về sự kiên cường, trung thành với Tổ quốc. Chính những ký ức ấy đã thôi thúc anh chọn con đường khoác trên mình màu áo Công an nhân dân.

Đại úy Phạm Trung Tiển giúp người cao tuổi làm căn cước công dân

Đại úy Phạm Trung Tiển cùng đồng đội hỗ trợ 5 hộ dân tháo dỡ nhà, vận chuyển đồ đạc đến nơi tái định cư

Tháng 8.2010, anh Tiển đăng ký nghĩa vụ công an. Hai năm sau, anh thi đỗ Trường đại học An ninh nhân dân (TP.HCM), rồi tốt nghiệp vào năm 2017. Từ đó, anh trải qua nhiều vị trí công tác trước khi tình nguyện về cơ sở, nơi được xem là "mặt trận" đầy thử thách.

Tháng 9.2019, khi Bộ Công an triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã, anh Tiển là một trong những cán bộ đầu tiên xung phong. Suốt gần 6 năm gắn bó ở Công an xã Phổ Châu rồi Công an P.Phổ Hòa (TX.Đức Phổ cũ), anh đã nếm trải hết những gian nan nơi cơ sở. Ngày 1.7.2025, anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng công an P.Trà Câu. Đó không chỉ là dấu mốc trưởng thành trong sự nghiệp mà còn mở ra cánh cửa mới với anh, đi cùng những trách nhiệm nặng nề hơn.

Năm 2020 - 2021, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhịp sống đảo lộn. "Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một đại dịch khủng khiếp như vậy. Vừa lo cho gia đình, vừa lo cho dân, áp lực lớn lắm", đại úy Tiển nhớ lại.

Anh Tiển cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Phổ Châu bám địa bàn suốt hơn 90 ngày đêm. Hơn 900 trường hợp F0, F1, F2, F3 cần truy vết nhanh chóng, chính xác. Có những đêm mưa xối xả, cả tổ công tác mặc áo mưa, cầm đèn pin đến từng nhà vận động đi cách ly, xét nghiệm. Khi trở về trụ sở đã quá 2 giờ sáng, mọi người lại tiếp tục cập nhật danh sách, báo cáo, chuẩn bị cho ngày mới.

Song song đó, anh còn tham mưu bảo đảm an ninh tại 2 khu cách ly tập trung, nơi áp lực tâm lý dễ dẫn đến xung đột. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, xã Phổ Châu đã kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, không để xảy ra bất ổn về trật tự.

G IỮ BÌNH YÊN CHO ĐẠI DỰ ÁN CAO TỐC

Khi dịch bệnh lắng xuống, anh Phạm Trung Tiển lại bước vào một "cuộc chiến" mới: bảo đảm an ninh cho dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tổng vốn hơn 20.400 tỉ đồng.

Đại úy Phạm Trung Tiển, Phó trưởng Công an P.Trà Câu ẢNH: HẢI PHONG

Đại úy Phạm Trung Tiển hướng dẫn người dân mặc áo phao khi đi ghe qua hồ ẢNH: NVCC

Tuyến đường đi qua P.Phổ Hòa ảnh hưởng hơn 25 ha đất, với 22 hộ phải di dời. Vướng mắc đất đai, tranh chấp nội bộ, cùng hàng trăm công nhân từ nhiều nơi đổ về khiến việc quản lý cư trú thêm phức tạp.

Đại úy Phạm Trung Tiển cùng đồng đội tham mưu chính quyền tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với từng hộ. Không chỉ giải thích chính sách, họ còn lắng nghe, chia sẻ để tháo gỡ từng khó khăn. Bằng sự kiên trì và khéo léo, công an phường đã giúp 100% hộ dân bàn giao mặt bằng đúng và vượt tiến độ, không phát sinh khiếu kiện. Thành tích này được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.

Không chỉ tham mưu, anh Tiển còn trực tiếp cùng đồng đội hỗ trợ 5 hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Hơn 10 ngày công lao động tình nguyện khiến bà con cảm động, càng thêm tin yêu lực lượng công an.

Trở lại với câu chuyện tháng 5.2023, khi anh Tiển lao xuống biển cứu người, hình ảnh ấy nhanh chóng lan tỏa trên báo chí. Không chỉ là hành động dũng cảm, đó còn là phản xạ tự nhiên của một người chiến sĩ Công an nhân dân: luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ người khác.

"Lúc ấy, tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ thấy một người đang vật lộn với sóng. Tôi biết nếu chậm vài phút, mọi thứ sẽ muộn. Khi đưa được họ vào bờ, nghe tiếng thở dồn dập rồi thấy họ mở mắt, tôi nhẹ cả người", đại úy Tiển kể lại.

P HẦN THƯỞNG LỚN NHẤT LÀ KHI DÂN TIN, DÂN QUÝ

Với đại úy Phạm Trung Tiển, phong trào thi đua trong lực lượng không phải là những khẩu hiệu treo tường, mà là công việc cụ thể, gắn liền với đời sống dân sinh. Anh đề xuất 4 giải pháp: xác định mục tiêu phù hợp đặc thù địa phương; gắn phong trào với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, phục vụ phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm; khen thưởng kịp thời, công bằng, tôn vinh gương điển hình để tạo sức lan tỏa.

Đại úy Phạm Trung Tiển xuống phòng cấp đổi thẻ đảng viên mới, trao đổi, nói chuyện với đảng viên ẢNH: HẢI PHONG

Nhìn lại 15 năm gắn bó với ngành, anh ít khi nhắc đến gian khổ. Thay vào đó là những ánh mắt biết ơn khi dịch bệnh được kiểm soát, những cái bắt tay chặt khi bà con bàn giao mặt bằng cao tốc, hay nụ cười nhẹ nhõm của người vừa thoát khỏi biển dữ... "Phần thưởng lớn nhất là khi dân tin, dân quý. Lúc đó, mọi vất vả đều xứng đáng", đại úy Phạm Trung Tiển nói.

Với đồng đội và người dân Quảng Ngãi, đại úy Phạm Trung Tiển không chỉ là một chiến sĩ bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, mà còn là một người anh, một người hàng xóm sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Và câu nói quen thuộc "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", với anh chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam trên từng bước chân công tác.