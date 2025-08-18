Giữ tổ quốc bình yên: Những chiến công của người cảnh sát hình sự

Với thượng tá Lê Vinh Tùng, mỗi chuyên án không chỉ là một cuộc đấu trí cân não mà còn là một "bài toán" hóc búa mà người cảnh sát hình sự phải dùng trí tuệ, bản lĩnh và lòng dũng cảm để nhanh chóng tìm lời giải, giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng.

Đối với anh, được đứng trong hàng ngũ công an, chiến đấu trong lực lượng cảnh sát hình sự là ước mơ và mục tiêu lý tưởng được hun đúc từ thời học phổ thông trung học đến những năm tháng trên giảng đường.

Ngày 4.8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang tặng kỷ niệm chương cho thượng tá Lê Vinh Tùng (giữa) cùng các gương điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" ẢNH: NVCC

Thượng tá Lê Vinh Tùng nhiều lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2002, anh được phân công về Cục Cảnh sát hình sự, trải qua nhiều vị trí từ tham mưu, nghiệp vụ cơ bản đến hướng dẫn điều tra, và đã có 5 năm gắn bó sâu sắc với Phòng Trọng án - nơi được coi là "quả đấm thép" trên mặt trận phòng chống tội phạm hình sự.

Nói đến cảnh sát hình sự là nói đến lực lượng luôn phải đối mặt với những loại tội phạm nguy hiểm nhất như giết người, cướp tài sản, lừa đảo, bắt cóc, mua bán người..., và điều tra trọng án chính là một trong những lĩnh vực cam go, căng thẳng nhất.

Thượng tá Tùng chia sẻ: "Đối với người lính trọng án chúng tôi, mỗi vụ án là một bài toán đố, bằng mọi giá phải đi tìm lời giải nhanh nhất có thể. Đó là những đêm dài mất ngủ, những áp lực vô hình và hiểm nguy luôn rình rập, tưởng chừng có lúc khiến người chiến sĩ gục ngã. Nhưng chính niềm yêu ngành, yêu nghề, lý tưởng và đam mê đã trở thành động lực phi thường để tôi cùng đồng đội vượt qua tất cả, hăng say làm việc không kể ngày đêm, lễ, tết".

M ỖI VỤ ÁN LÀ MỘT CUỘC ĐẤU TRÍ NGHẸT THỞ

Những năm gần đây, tình hình tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, thường núp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi giết người, bảo kê, cho vay lãi nặng, bắt cóc... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Thực trạng đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ hình sự phải có bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ chuyên môn cao, sự mưu trí, sáng tạo và lòng dũng cảm phi thường.

Với vai trò Phó trưởng phòng Trọng án, điều tra viên cao cấp, thượng tá Lê Vinh Tùng trực tiếp tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công hàng trăm chuyên án lớn, phức tạp. Những chiến công của anh và đồng đội đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự xã hội, khẳng định vị thế và uy tín của lực lượng cảnh sát hình sự.

Điển hình như chuyên án 054V đánh sập đường dây cho vay lãi nặng qua app do tội phạm người Ukraine câu kết với đồng phạm người Việt thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho hàng trăm ngàn người dân trên cả nước.

Càng phải kể đến chiến công triệt phá băng nhóm tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Quang Đạo cầm đầu, điều hành 4 doanh nghiệp với hơn 200 nhân viên lừa đảo hàng trăm ngàn người già, người yếu thế trong xã hội, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng; chuyên án tại TP.Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, An Giang), bắt giữ hàng chục đối tượng nguy hiểm như Văn Thế Sự (biệt danh Cọp Bãi Bổn, cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất rừng) thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại, góp phần mang lại sự bình yên cho hòn đảo du lịch nổi tiếng. Hay vụ truy bắt nhóm cướp hơn 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh; giải cứu bé gái 3 tuổi ở tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) bị bắt cóc tống tiền, trao trả bé gái về gia đình an toàn…

T Ư DUY PHÁ ÁN SẮC BÉN

Điều làm nên dấu ấn của thượng tá Lê Vinh Tùng không chỉ là sự dũng cảm mà còn là tư duy chỉ huy sắc bén, sáng tạo và cái tâm với công tác điều tra phá án. Anh và đồng đội luôn quán triệt phương châm phòng ngừa "từ sớm, từ xa, từ cơ sở", chủ động nắm tình hình để tham mưu các giải pháp chiến lược, tạo chuyển biến lớn trong công tác phòng chống tội phạm.

Với tội phạm có tổ chức, thượng tá Tùng kiên định phương pháp đấu tranh "bóp chết từ trong trứng", "đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu, chặt đứt nguồn cung". Đây là tư duy đánh án mang tính chiến lược, không chỉ bắt giữ đối tượng gây án mà còn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá tận gốc rễ, làm tan rã toàn bộ băng nhóm, không để cơ hội trỗi dậy.

Đề cập các vụ trọng án từng tham gia, chỉ đạo điều tra, thượng tá Tùng nhắc lại quá trình đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm) trong chuyên án bí số 214S.

Anh kể trong giai đoạn ban đầu, thông tin manh mối rất ít và việc nắm hoạt động, tiếp cận Bình Kiểm đặc biệt khó khăn. Ngoài sở thích, đam mê về súng, người này không bộc lộ bất cứ điểm yếu nào. Thứ nhất, Bình Kiểm là đối tượng hình sự giang hồ cộm cán, vào tù ra tội nhiều lần, đặc biệt nguy hiểm, có nhiều kinh nghiệm đối phó cơ quan chức năng. Thứ hai, người này rất cảnh giác, hoạt động đơn tuyến, tự vạch âm mưu, lên kế hoạch và quyết định thời điểm gây án ngẫu hứng, không tin tưởng bất kỳ một ai, không trao đổi, phối hợp đối tượng nào khác, thường không có đồng phạm, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Do vậy, rất khó khăn cho việc trinh sát, thu thập thông tin, nắm di biến động của đối tượng và áp dụng các biện pháp đấu tranh.

"Chưa kể Bình Kiểm không rượu chè, cờ bạc, không ma túy, mại dâm… Đặc biệt sau quá trình ra tù, Bình Kiểm nghiên cứu, tìm hiểu rất sâu, học cách sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật để che giấu hành vi phạm tội", thượng tá Tùng nói.

Trước tình thế đó, bằng sự mưu trí, ban chuyên án dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, thượng tá Tùng đã tham mưu khi phát hiện ra điểm yếu của Bình Kiểm. Từ những manh mối nhỏ nhất, các trinh sát đã khéo léo áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đi sâu nắm bắt ý định của đối tượng và giăng lưới thành công, kết thúc một chuyên án tưởng chừng bế tắc. Đến nay, vụ án đã hoàn tất kết luận điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Bình Kiểm cùng đồng phạm.

"Thành công nhất đối với lực lượng Phòng Trọng án là khi sự thật được đưa ra ánh sáng, công lý được thực thi. Dù nhiệm vụ nặng nề với nhiều thách thức, khó khăn, phức tạp nhưng cũng là trọng trách mà đơn vị vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự tin tưởng giao phó", thượng tá Tùng bày tỏ.

Chưa hết, Phòng Trọng án còn trực tiếp phối hợp lực lượng chức năng của Lào và Campuchia tham gia đấu tranh các chuyên án, triệt phá các băng nhóm có hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép, giết người, cướp tài sản; bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại 2 nước này; hay các vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia, phá băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc ở nước ngoài có đối tượng người Việt Nam tham gia.

Bằng bản lĩnh, trí tuệ và trái tim đầy nhiệt huyết với nghề, thượng tá Lê Vinh Tùng nói riêng và lực lượng Phòng Trọng án nói chung đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, giải những "bài toán" hóc búa nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân. Được vinh danh tại Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm nay không chỉ là sự ghi nhận với cá nhân anh mà còn là niềm tự hào chung của những người lính Phòng Trọng án quả cảm.