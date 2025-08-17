Giữ tổ quốc bình yên: Đưa 'tiếng nói an ninh' đến người dân

Hướng dẫn pháp luật với những câu chuyện đời thường

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân, chàng sĩ quan Trịnh Hữu Đệ công tác tại Công an xã Đông Hưng, H.Cái Nước, Cà Mau (cũ). Tại đây cơ sở vật chất còn hạn chế, công việc trải dài từ tiếp dân, giải quyết thủ tục, xử lý vi phạm đến tuyên truyền pháp luật... Mỗi ngày, anh Đệ có mặt ở nhiều nơi, khi là bộ phận một cửa hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử, lúc đi xuống ấp phối hợp tuần tra, xử lý tin báo.

Đại úy Trịnh Hữu Đệ rà soát, biên tập tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ẢNH: GIA BÁCH

Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng (cũ), kể: "Có hôm 10 giờ đêm, nghe báo có vụ đánh bạc, Đệ chạy đi ngay. Sáng hôm sau, vẫn thấy anh ngồi ở bộ phận một cửa tiếp dân. Việc nhiều và áp lực nhưng chưa bao giờ thấy anh than phiền".

Trong quá trình tiếp dân, anh Đệ nhận ra nhiều người còn thiếu thông tin pháp luật, dẫn đến bị kẻ xấu lợi dụng. Từ đó, anh tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã đề xuất Đảng ủy, UBND xã thành lập chuyên mục "Tiếng nói an ninh". Chương trình phát trên loa truyền thanh xã mỗi chiều chủ nhật, đồng thời kết nối với fanpage "Đông Hưng 24h" để người dân trong và ngoài địa bàn đều có thể nghe.

Nội dung được anh chuẩn bị kỹ, kết hợp thông tin cảnh báo, hướng dẫn pháp luật với những câu chuyện đời thường. Đồng nghiệp, cơ quan truyền thanh xã và ban nhân dân các ấp cùng phối hợp, bảo đảm thông tin truyền tải rộng khắp. Sau hơn 80 kỳ phát sóng từ tháng 8.2023, chương trình thu hút hơn 86.000 lượt nghe, hàng trăm bình luận, chia sẻ; nhiều nguồn tin giá trị được người dân cung cấp, góp phần giữ vững an ninh địa bàn.

Không dừng ở phạm vi xã, khi chuyển công tác về Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, anh Đệ tiếp tục mở rộng mô hình "An ninh truyền thanh số". Nguyên tắc vẫn là kết hợp loa truyền thanh và mạng xã hội, nhưng áp dụng cho toàn bộ 64 xã, phường trong tỉnh, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đại úy Trịnh Hữu Đệ vinh dự là một trong số 112 cá nhân điển hình tiên tiến toàn lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2020 - 2025 ẢNH: GIA BÁCH

Công việc tiếp dân đưa anh Đệ đến nhiều câu chuyện đặc biệt. Trong đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Cư (ở xã Đông Hưng, H.Cái Nước cũ) là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất. Suốt 50 năm không giấy tờ tùy thân, ông Cư sống như "người vô hình" trong hệ thống quản lý dân cư. Cuộc sống mưu sinh bấp bênh, nay đây mai đó khiến ông bị xóa tên khỏi hộ khẩu, mất mọi dấu vết pháp lý. Thứ duy nhất còn lại là ký ức của người dân ấp Phong Lưu, xã Hưng Hiệp, H.Cái Nước cũ kể về ông.

Từ sự kết nối của trưởng ấp Nguyễn Văn Hiền và sự phối hợp giữa công an, tư pháp, chính quyền địa phương, từng bước xác minh, bổ sung hồ sơ, cấp giấy khai sinh, cập nhật dữ liệu, sau hơn 60 ngày, ông Cư nhận tấm CCCD đầu tiên trong đời. "Khoảnh khắc ông Cư nở nụ cười hạnh phúc, tôi hiểu rằng mỗi việc làm vì dân, dù nhỏ, vẫn có thể thay đổi cả một số phận, đúng với lý tưởng của người chiến sĩ công an, tận tụy phục vụ nhân dân, lặng lẽ nhưng bền bỉ gieo niềm tin", đại úy Đệ chia sẻ.

Sau trường hợp này, nhiều người khác cũng được hỗ trợ theo quy trình tương tự. Đại úy Đệ công bố số điện thoại cá nhân trên loa và fanpage, sẵn sàng trả lời bất cứ thắc mắc nào, không chỉ về lĩnh vực công an mà cả những vấn đề dân sự, hành chính khác.

Bám sát cơ sở, làm việc đến nơi đến chốn

Có lần trên địa bàn xảy ra vụ mất trộm tài sản, theo sự phân công, ngay trong đêm, đại úy Đệ lập tức có mặt để tiếp nhận tin báo, phối hợp đồng đội rà soát, xác minh và triển khai biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau thời gian ngắn, tài sản được tìm thấy và trả lại cho người bị hại, để lại trong họ không chỉ niềm vui mà cả cảm giác an tâm vì luôn có lực lượng công an đồng hành, bảo vệ.

Tháng 3.2022, đại úy Trịnh Hữu Đệ được Bộ Công an tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc ẢNH: GIA BÁCH

Từ năm 2020 - 2024, đại úy Đệ cùng đồng đội triệt xóa 8 vụ tệ nạn xã hội, xử lý 52 đối tượng; phát hiện 5 vụ dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép; phát hiện 12 đối tượng sử dụng ma túy, lập hồ sơ đưa 3 người đi cai nghiện bắt buộc. Ở lĩnh vực quản lý dân cư, anh xử lý hàng ngàn hồ sơ đúng hẹn, làm sạch hơn 11.700 dữ liệu công dân, hỗ trợ hàng ngàn người cài đặt định danh điện tử.

Một đồng nghiệp cũ ở Công an xã Đông Hưng chia sẻ: "Điều tôi quý ở Đệ là khi nhận việc thì làm đến cùng. Có vụ tưởng chừng bế tắc nhưng anh ấy kiên trì xử lý, không bỏ dở".

Tháng 3.2025, khi được phân công về Đội tuyên truyền, giáo dục, thi đua - khen thưởng, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Cà Mau, đại úy Đệ nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. Anh viết tin, bài đăng trên các kênh chính thức của lực lượng; phối hợp sản xuất phóng sự; tham mưu văn bản, bài tham luận; cùng đồng nghiệp phối hợp các đơn vị tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, lễ lớn.

"Ở cơ sở, anh ấy linh hoạt xử lý tình huống; về cấp tỉnh lại phát huy tốt khả năng viết lách, tổng hợp, tuyên truyền. Ở đâu cũng thấy anh chủ động tìm cách đóng góp", một đồng đội ở Phòng Công tác chính trị nhận xét.

Dù ở vị trí nào, đại úy Đệ vẫn giữ nguyên tắc "mọi công việc đều hướng tới phục vụ nhân dân". Với anh, sự tin tưởng và quý mến của người dân là phần thưởng lớn nhất.

Những sáng kiến như "Tiếng nói an ninh" hay "An ninh truyền thanh số" không chỉ để phổ biến thông tin mà còn tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an với cộng đồng. Từ việc hỗ trợ người không giấy tờ, xử lý vi phạm ngay từ gốc, đến tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của dân…, tất cả đều xuất phát từ mong muốn của anh Đệ giữ bình yên và thuận tiện cho cuộc sống của mọi người.

Hành trình của đại úy Trịnh Hữu Đệ - người được thăng quân hàm trước niên hạn 2 năm - vẫn tiếp tục, lặng lẽ nhưng đều đặn. Mỗi câu chuyện anh tham gia giải quyết, mỗi mô hình được triển khai là thêm một sợi dây kết nối niềm tin giữa người dân với lực lượng công an, điều mà anh luôn coi là giá trị bền vững nhất trong công việc của mình.