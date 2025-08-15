Giữ Tổ quốc bình yên: Vun đắp bình yên từ 'mỗi ngày một việc tốt'

Giữa nhịp sống sôi động, hơn 20 năm gắn bó với ngành công an, trung tá Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng công an P.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), vẫn miệt mài với phương châm "mỗi ngày một việc tốt vì dân". Anh lặng lẽ góp sức giữ bình yên, xây điểm tựa tin cậy của người dân.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 cam go, trung tá Nguyễn Xuân Cường luôn kề vai sát cánh với người dân ẢNH: NGỌC HÂN

R ÈN BẢN LĨNH TỪ GIAN KHÓ

Hơn 23 năm khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân, trung tá Nguyễn Xuân Cường luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ chiến sĩ cơ sở, cán bộ phòng chống buôn lậu cho đến "tư lệnh" an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm, anh đều để lại dấu ấn với người dân bằng tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân.

Nhớ lại kỷ niệm cùng người dân "kề vai sát cánh", trung tá Nguyễn Xuân Cường xúc động kể về những ngày dịch Covid-19 bùng phát ở TP.Đà Nẵng. Khi nhiều nơi thực hiện phong tỏa, giãn cách… thì anh cùng đồng đội không rời trận tuyến, bám sát từng khu phố, trực tiếp truy vết, khoanh vùng, vận chuyển lương thực, thuốc men cung ứng cho người dân.

Những phần việc nghĩa tình đền đáp công ơn liệt sĩ, người có công được trung tá Nguyễn Xuân Cường và đồng đội duy trì thường xuyên ẢNH: NGỌC HÂN

Cũng chính tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân không sợ hiểm nguy, trong thời gian công tác tại Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà cũ), hình ảnh anh cùng đồng đội ngày đêm đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn cam go của dịch bệnh đã trở thành ký ức không thể nào quên với người dân.

Vượt qua năm 2020 với sự "tàn phá" của dịch bệnh Covid-19, đến năm 2021 anh Cường nhận nhiệm vụ Trưởng công an P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu cũ), một trong những địa bàn đông dân cư, nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Ngày nhận nhiệm vụ mới, anh Cường xác định việc đầu tiên phải làm ngay là củng cố niềm tin của người dân. Không bắt đầu bằng khẩu hiệu hay văn bản, anh Cường chọn hành động ngay.

Trung tá Nguyễn Xuân Cường giúp trẻ em, phụ nữ lên xe trung chuyển qua đường ngập sâu trong một trận mưa lớn ẢNH: NGỌC HÂN

Từ đó, mô hình "Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân" được anh khởi xướng, triển khai gấp rút. Chỉ trong 3 năm, cán bộ, chiến sĩ công an phường đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ với 125 gia đình có tang sự; thăm hỏi thương binh, bệnh binh, người có công. Những việc tưởng như giản đơn ấy lại giúp khoảng cách giữa chiến sĩ công an và người dân thu hẹp, thay bằng sự gần gũi và ấm áp.

Không dừng ở đó, anh Cường cùng cảnh sát khu vực hỗ trợ những trường hợp yếu thế, không có giấy tờ tùy thân được làm thủ tục thường trú, cấp thẻ căn cước...

Thời gian công tác ở P.Hòa Khánh Bắc, câu chuyện khiến trung tá Nguyễn Xuân Cường cùng các đồng đội xúc động mỗi khi nhớ lại chính là hoàn cảnh của ông Lê Tiến Nam, một người suốt 30 năm sống "vô danh". Từ những nỗ lực của lực lượng công an cơ sở, chỉ trong thời gian ngắn ông Nam đã có giấy tờ tùy thân, được pháp luật công nhận là công dân, là người cha, người chồng hợp pháp. "Một tấm căn cước không chỉ để chứng minh nhân thân, mà còn mở ra cánh cửa cho một cuộc sống đàng hoàng…", trung tá Cường chia sẻ.

Trong suốt thời gian ở cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng công an P.Hòa Khánh Bắc, trung tá Nguyễn Xuân Cường luôn gương mẫu, "nói đi đôi với làm". Nhiều mô hình do anh khởi xướng, từ thăm hỏi người dân, in khẩu hiệu tặng học sinh nghèo, vận động hiến máu, đỡ đầu trẻ mồ côi... đến giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng đều bắt nguồn từ nhu cầu thực tế ở địa phương. Tất cả được triển khai bài bản, nhân văn và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

"Tôi nghĩ rằng cứ làm việc gì tốt cho người dân thì hãy bắt tay vào làm ngay. Từ đó, những việc cụ thể sẽ tạo nên giá trị tích cực, củng cố nền tảng giữ gìn an ninh trật tự, phát huy hiệu quả mô hình "4 tại chỗ" giữa công an và các đoàn thể. Cũng nhờ vậy, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân ngày càng gần gũi, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người dân", trung tá Nguyễn Xuân Cường nói.

Khi Tổ quốc và nhân dân cần, người chiến sĩ công an phải sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì. Trung tá Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng công an P.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng)

V ỮNG VÀNG TIẾP BƯỚC Ở CƯƠNG VỊ MỚI

Những tâm huyết và nỗ lực không ngừng "Vì nhân dân phục vụ" của trung tá Nguyễn Xuân Cường đã được ghi nhận xứng đáng trong giai đoạn 2016 - 2025. Anh liên tiếp 3 năm liền (2022 - 2024) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, được vinh danh điển hình tiên tiến toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023. Đặc biệt, năm 2024, đơn vị do trung tá Nguyễn Xuân Cường lãnh đạo vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

Trên cương vị mới, trung tá Nguyễn Xuân Cường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn lấy sự bình yên của người dân làm mục tiêu phục vụ ẢNH: NGỌC HÂN

"Phần thưởng quý nhất là sự tin yêu của người dân. Không có sự đồng lòng, ủng hộ của người dân thì không thể có an ninh bền vững. Đó là tài sản chính trị lớn nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ đều gìn giữ", trung tá Nguyễn Xuân Cường chia sẻ và nói thêm: "Khi Tổ quốc và nhân dân cần, người chiến sĩ công an phải sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì".

Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ, trung tá Nguyễn Xuân Cường đã khắc họa rõ nét lời dạy của Bác Hồ: "Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc".

Mới đây, trung tá Nguyễn Xuân Cường được Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng điều động giữ chức Phó trưởng công an P.Liên Chiểu. Ở cương vị mới, trung tá Cường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 2 thập niên công tác, luôn đặt sự bình yên của người dân làm mục tiêu cao nhất. (còn tiếp)



