Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự vì thủ đô bình yên
Trần Chi
Trần Chi
10/08/2025 20:31 GMT+7

Sáng 10.8.2025, tại trung tâm Hà Nội, lực lượng Công an Thành phố đã tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự và diễu hành quy mô lớn, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày hội “Vì Thủ đô bình yên”. Sự kiện quy tụ hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, thể hiện quyết tâm giữ gìn an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của người dân Thủ đô.

an ninh trật tự Diễu hành Cách mạng tháng Tám Quốc khánh 2/9
