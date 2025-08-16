Giữ tổ quốc bình yên: Được giúp dân là hạnh phúc !

N HỮNG BẬN "ĐI LÀM… VỀ SỚM"

Chị Y Yến kể mình sinh ra ở xã Đăk Ui (H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ). Năm 2020, chị nhận nhiệm vụ về công tác tại Đăk Pxi ở cùng H.Đăk Hà. Đây là xã vùng sâu, có hơn 95% người dân là đồng bào Xê Đăng, đời sống còn chồng chất khó khăn. Đường vào các làng là những lối mòn men theo sườn núi, xuyên qua đồi dốc. Đáng nói nữa là một bộ phận đồng bào, trong đó có cả người sinh trong thập niên 1970, không nói, không hiểu được tiếng Kinh.

Thiếu tá Y Yến, Phó trưởng công an xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), gương điển hình tiên tiến Công an nhân dân toàn quốc Ảnh: Phạm Anh

Đến năm 2023, chị Y Yến được giao phụ trách Công an xã Đăk Pxi (sau sáp nhập, chị làm Phó trưởng công an xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Ở cương vị mới, chị quyết tâm phải gần dân, hiểu dân để làm tốt nhiệm vụ. "Muốn nắm tình hình thì phải xuống làng, phải nghe họ nói, thấy họ sống", chị cười kể lại, nụ cười chân thành như cách chị nói về công việc.

Rồi chị Y Yến nhớ lại những năm công tác ở Đăk Pxi, cùng đồng đội đi về các làng xa mỗi tuần, mỗi tháng không biết bao nhiêu bận. Nhớ những ngày trải qua dịch Covid-19, chị cùng đồng đội làm công tác "an ninh y tế", phải vừa tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm, vừa giúp giữ an toàn cho đồng bào Xê Đăng.

Đến thời điểm triển khai căn cước công dân, định danh điện tử, cũng là một khoảng thời gian nhọc nhằn. Công an xã do chị Y Yến chỉ huy phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn, vận động, hỗ trợ người dân trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản VNeID, nhất là định danh điện tử bước 2. Cả xã chỉ hơn 75% hộ có điện thoại, nhiều gia đình chỉ một người sở hữu điện thoại, trong khi định danh là việc cá nhân.

Không bỏ cuộc, chị Y Yến tham mưu đảng ủy, chính quyền kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng kinh phí, điện thoại cho bà con. Với những trường hợp không có điện thoại, chị và đồng đội dùng điện thoại của mình làm định danh cho người dân. Có hôm, cả tổ lội bộ tìm người trong rẫy, hoặc thức trắng đêm làm thủ tục cho kịp.

Nữ sĩ quan công an Y Yến trong lần đi xuống làng Xê Đăng Ảnh: Phạm Anh

Họ vẫn gọi vui đó là "những hôm đi làm… về sớm", tức là khoảng 2, 3 giờ sáng mới về đến nhà. Đổi lại, họ nhận về tình cảm ấm áp của bà con: bát cháo gà nóng hổi giữa đêm, gói mì tôm, hay ly nước chè xanh còn bốc khói. "Chính những điều đó làm mình thấy ấm lòng, thấy việc mình làm đáng lắm", chị Y Yến bộc bạch.

Tình cảm của đồng bào đã tiếp sức cho người nữ cán bộ công an thêm ấm lòng, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm; thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

H ỌC TIẾNG BẢN ĐỊA GỐC ĐỂ HIỂU DÂN HƠN

Chị Y Yến tâm sự tuy sinh ra ở xã Đăk Ui và cũng là người Xê Đăng nhưng chị xa làng đi học từ lớp 3. Trong khi đó, xã Đăk Pxi là nơi cộng đồng Xê Đăng gốc sinh sống, âm sắc nặng hơn và ngôn ngữ có một số khác biệt. Để gần dân hơn, chị Y Yến quyết tâm học lại tiếng bản địa gốc. Chị vào tận làng ở, trò chuyện với bà con mỗi ngày.

Hơn một năm sau, chị đã nói rành tiếng Xê Đăng gốc, nhờ đó mà mỗi lần xuống làng, câu chuyện trở nên dễ dàng, cởi mở hơn; bà con sẵn sàng chia sẻ tâm tư. Từ đó, chị làm tốt hơn công tác phòng ngừa, quản lý về trật tự xã hội; vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực.

Có lần, chị Y Yến đang tuần tra trong đêm Giáng sinh thì nhận tin thanh niên 2 làng đánh nhau. Bằng phán đoán nhanh nhạy, chị một mình khống chế một đối tượng quá khích, giúp xử lý kịp thời vụ việc. Sau đó, một bậc cao niên trong xã chủ động cung cấp cho chị nhiều thông tin quan trọng, giúp công an nắm rõ tình hình, giữ vững an ninh.

Chị kể thêm kỷ niệm khiến mình nhớ mãi là lần một phụ nữ bất ngờ ôm chầm lấy chị, hết lời cảm ơn vì "đêm ấy nhờ cán bộ mà chồng say rượu không kịp đánh". "Những lúc ấy, mình mới thấy việc bảo vệ bình yên cho từng gia đình thật sự ý nghĩa", chị chia sẻ.

Chị Y Yến luôn gần gũi với đồng bào Xê Đăng Ảnh: Phạm Anh

Đ ƯỢC DÂN TIN LÀ PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT

Trong vai trò chỉ huy, chị Y Yến luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải lễ phép với dân. Có lần mưa lớn, nước sông Đăk Pxi tràn vào làng, cả đội lội nước bùn giúp đồng bào di dời tài sản. Dù có khi nhận những lời phàn nàn, các anh chị vẫn giữ thái độ ôn hòa. "Dân tin, dân thương là phần thưởng lớn nhất", chị Y Yến nói.

Không chỉ vậy, chị còn xây dựng nhiều mô hình gắn kết cộng đồng, nổi bật là mô hình "Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự", được Bộ Công an công nhận và nhân rộng toàn quốc. Các phong trào "Trường học an toàn về an ninh trật tự", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được duy trì thường xuyên, thu hút ngày càng đông người dân tham gia.

Nhờ sự đồng lòng ấy, tình hình an ninh trật tự ở Đăk Pxi chuyển biến rõ rệt: tội phạm giảm, các vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nhiều vũ khí, vật liệu nổ được vận động thu hồi.

Công an xã Đăk Pxi nhiều lần được khen thưởng vì đạt thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", là đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh. Về cá nhân, chị Y Yến đã nhận nhiều phần thưởng: Biểu dương của Bộ trưởng Bộ Công an (2024) vì là nữ công an cơ sở xuất sắc; bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) trong phong trào hiến máu tình nguyện; chiến sĩ thi đua cơ sở; giấy khen vì thành tích trong Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số… Mới nhất, tháng 8.2025, chị được biểu dương là cán bộ công an điển hình tiên tiến toàn quốc.

Với chị, bên cạnh sự biểu dương, công nhận của các cấp thì "hạnh phúc lớn nhất là khi mình giúp được dân, thấy họ an tâm, thấy cuộc sống yên bình hơn". Nói đến đây, chị Y Yến mỉm cười, mắt nhìn xa về phía những nóc nhà sàn đang vươn lên giữa đại ngàn xanh thẳm.

Giữa núi rừng miền tây Quảng Ngãi, bóng dáng người nữ sĩ quan Xê Đăng vẫn ngày ngày hiện diện trên những con đường mòn vào làng, trong buổi họp thôn, hay giữa đêm sương dày đặc của những chuyến tuần tra. Chị là minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ": giản dị, bền bỉ, mà đầy ắp tình người. (còn tiếp)