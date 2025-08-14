Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng cả trái tim

Ngày 13.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến; Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương mà còn là mệnh lệnh của trái tim, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào và nhân văn cao cả trong việc phát triển bao trùm, toàn diện, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh chương trình này khó mấy cũng phải làm, càng áp lực, càng nỗ lực và làm phải có hiệu quả thực chất. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những đóng góp và những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ý nghĩa này.
Về thực hiện chương trình thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có tiếp tục nâng cao về nhận thức, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho sự phát triển, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả mà bằng cả trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự chia sẻ, tính nhân văn cao cả, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị, với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất…
Thủ tướng tin tưởng giai đoạn 2 của Chương trình sẽ được thực hiện tốt hơn, đạt mục tiêu đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển nhanh bền vững của đất nước.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu Ban Cải cách doanh nghiệp Lào do ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào, Trưởng ban Cải cách doanh nghiệp Lào, dẫn đầu; chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và Tập đoàn CT Group về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là về chương trình phát triển thiết bị bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn của Tập đoàn CT Group.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng vừa ký Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 12.8.2025 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Bình luận (0)