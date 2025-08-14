Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng cả trái tim

Ngày 13.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến; Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương mà còn là mệnh lệnh của trái tim, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào và nhân văn cao cả trong việc phát triển bao trùm, toàn diện, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh chương trình này khó mấy cũng phải làm, càng áp lực, càng nỗ lực và làm phải có hiệu quả thực chất. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những đóng góp và những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ý nghĩa này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Về thực hiện chương trình thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có tiếp tục nâng cao về nhận thức, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho sự phát triển, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả mà bằng cả trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự chia sẻ, tính nhân văn cao cả, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị, với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất…

Thủ tướng tin tưởng giai đoạn 2 của Chương trình sẽ được thực hiện tốt hơn, đạt mục tiêu đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển nhanh bền vững của đất nước.