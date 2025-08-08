Đồng loạt khởi công, khánh thành 230 dự án quy mô 1,3 triệu tỉ đồng vào 19.8

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào ngày 19.8 sắp tới.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội sẽ khánh thành vào 19.8 ẢNH: T.N

Cụ thể, 230 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.

Trong đó, khởi công 146 dự án, công trình; khánh thành 84 dự án công trình với tổng mức đầu tư 1,3 triệu tỉ. Nguồn vốn nhà nước là 112 dự án với tổng mức đầu tư 522.000 tỉ đồng, chiếm 40% tổng mức đầu tư. 118 dự án từ nguồn vốn khác 778.000 tỉ đồng, chiếm 60% tổng mức đầu tư.

Trong tổng số 230 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành, Bộ Xây dựng đề xuất 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp.

Trong đó, có 7 điểm cầu có đại diện lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tham dự. Dự kiến gồm: điểm cầu chính tại Hà Nội, khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Điểm cầu Bắc Ninh khởi công Cảng hàng không Gia Bình. Điểm cầu Thanh Hóa khởi công Khu tái định cư 3 - mặt bằng khu dân cư và tái định cư thôn Hòa Giáo, xã Công Chính, phục vụ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tại Nghệ An, khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Điểm cầu Đà Nẵng khởi công Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí.

Điểm cầu tại TP.HCM sẽ khánh thành xây dựng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2). Điểm cầu tại Cà Mau sẽ khởi công 3 công trình giao thông do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Bộ Tài chính xét thưởng vật chất cho các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước.