Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ P.Tây Hồ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
08/08/2025 17:00 GMT+7

Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, P.Tây Hồ, Hà Nội phải đặt mục tiêu cao, đột phá hơn mặt bằng chung của thủ đô và cả nước; đồng thời tin tưởng P.Tây Hồ sẽ cùng Hà Nội và cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới...

Sáng 8.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ P.Tây Hồ, TP.Hà Nội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng: 'Tây Hồ phải đặt mục tiêu đột phá hơn mặt bằng chung của cả nước' - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ P.Tây Hồ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

Đại hội tập trung kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 18 Đảng bộ thành phố, văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P.Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.

Theo Thủ tướng, Tây Hồ là vùng đất có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, với vị trí đắc địa, đặc biệt là có hồ Tây. Tây Hồ cũng là nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ…

Sau khi nhấn mạnh tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị P.Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao, đột phá hơn mặt bằng chung của thủ đô và cả nước.

Thủ tướng cũng gợi mở các nội dung trọng tâm để đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tập trung thực hiện.

Theo đó, P.Tây Hồ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân… Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giám sát diện rộng, từ sớm, từ xa nhưng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng: 'Tây Hồ phải đặt mục tiêu đột phá hơn mặt bằng chung của cả nước' - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ P.Tây Hồ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

Tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng về chuyển đổi số. Chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp…

Thủ tướng lưu ý P.Tây Hồ cần xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…

Tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Coi văn hóa là một nguồn lực, động lực phát triển. Ưu tiên phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản.

Cạnh đó là nâng cao năng lực số hóa dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

P.Tây Hồ được sắp xếp dựa trên P.Bưởi (Q.Tây Hồ cũ) và một phần các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ, Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An (Q.Tây Hồ cũ); P.Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy cũ). P.Tây Hồ có diện tích hơn 10 km2, trong đó 5,26 km2 là hồ Tây; có hơn 100.000 dân và vận hành bộ máy từ ngày 1.7.

P.Tây Hồ nằm trên phần lớn các trục quy hoạch phát triển quan trọng của Hà Nội. Trong đó, tuyến đường nối với sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ đi qua khu vực hồ Tây, qua cầu Tứ Liên.

P.Tây Hồ đã hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu vực bán đảo Quảng An (nơi sẽ xây dựng nhà hát Ngọc Trai và công viên chuyên đề có tổng mức đầu tư khoảng 12.700 tỉ đồng); triển khai các dự án cải tạo hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến đường Xuân Diệu, Âu Cơ…

TP.Hà Nội cũng đang xây dựng cầu Tứ Liên, nhằm kết nối trục không gian hồ Tây - Cổ Loa...

Thủ tướng đề nghị các tỉnh nêu rõ vướng mắc vận hành chính quyền 2 cấp

Thủ tướng đề nghị các tỉnh nêu rõ vướng mắc vận hành chính quyền 2 cấp

Thủ tướng đề nghị các địa phương nêu rõ các vướng mắc sau vận hành chính quyền 2 cấp để trung ương tháo gỡ, nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng.

