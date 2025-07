Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về 3 vụ việc

Ngày 10.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo đối với hành vi báo tin giả. Chỉ trong 3 ngày của đầu tháng 7.2025, Công an TP.HCM ghi nhận 3 vụ trình báo liên quan đến hành vi cướp tài sản. Trong đó, 1 vụ được xác định là báo tin cướp giả, 2 vụ còn lại đang được cơ quan công an điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.

PC02 khuyến cáo người dân tuyệt đối không được giả mạo thông tin, dựng chuyện bị cướp vì mục đích cá nhân ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Vụ đầu tiên, vào 15 giờ ngày 3.7, bà Đặng Thị Tuyết Nhi (28 tuổi, quê Kiên Giang, ở TP.HCM) đến Đồn công an khu công nghiệp Kim Huy (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) trình báo bị 2 thanh niên đi xe máy Exciter cướp tài sản gồm xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và giấy tờ tùy thân trên đường D1 - khu công nghiệp Kim Huy.

Tuy nhiên, sau khi trích xuất camera và xác minh thực tế, cơ quan công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra. Bà Nhi đã tự mang xe và điện thoại đi bán, thu tổng cộng 37 triệu đồng, trong đó 29 triệu từ xe và 8 triệu từ điện thoại.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử phạt bà Nhi từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo tin không đúng sự thật.

Vụ việc thứ 2, lúc 17 giờ 23 ngày 7.7, anh Nguyễn Trọng Huy (41 tuổi, ở TP.HCM) đến thăm mẹ là bà Nguyễn Thị Nhàn tại địa chỉ 103/2 Nguyễn Thị Thập (TP.HCM) thì phát hiện bà Nhàn bị trói tay chân, bịt miệng bằng băng keo, mắt dính bột ớt. Bà Nhàn khai bị cướp một túi ni lông có khoảng 300 triệu đồng tiền mặt.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tân Mỹ phối hợp PC02 khẩn trương lập hồ sơ, phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiếu nữ bị đe dọa bằng kim tiêm, cướp nhẫn vàng

Vụ thứ 3, vào 16 giờ 30 ngày 8.7, chị Cao Thị Ngọc Trâm (19 tuổi, ở phường Chánh Hưng) đến Công an xã Bình Hưng trình báo, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, khi đang chạy xe đạp điện đến nơi làm việc, đến trước số 1589 Văn Tiến Dũng (ấp 6/4, xã Bình Hưng), chị Trâm bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn đầu.

Nhóm này nói chị Trâm "nợ tiền", tuy nhiên bị hại khẳng định không quen biết các đối tượng. Sau đó, nhóm người dùng kim tiêm đe dọa và buộc chị Trâm tháo nhẫn vàng đưa cho chúng. Chiếc nhẫn trị giá khoảng 5 triệu đồng, được mua cách đây 1 năm. Tổ công tác thuộc Công an TP.HCM đang tập trung xác minh, truy xét nghi phạm.

PC02 Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không được giả mạo thông tin, dựng chuyện bị cướp vì mục đích cá nhân. Những hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo PC02, khi phát hiện tình huống nguy hiểm hoặc nghi ngờ hành vi phạm tội, người dân cần bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện, địa điểm và nhanh chóng trình báo cho công an nơi gần nhất.