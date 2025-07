Cô gái ở phường Bình Dương cầm cố xe máy rồi báo tin bị cướp

Ngày 5.7, sau khi làm việc với chị Đ.T.T.N (28 tuổi, ở An Giang cũ), Đồn công an khu công nghiệp Kim Huy (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây, nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định thông tin cô gái này báo tin bị cướp điện thoại, xe máy là giả.

Đồn công an khu công nghiệp Kim Huy ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, Đồn công an khu công nghiệp Kim Huy tiếp nhận tin báo của chị N. về việc bị 2 tên cướp đi xe máy tấn công lấy mất chiếc điện thoại iPhone và xe máy hiệu Yamaha Vario trị giá hàng chục triệu đồng, ở trong khu công nghiệp Kim Huy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn công an khu công nghiệp Kim Huy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM vào cuộc xác minh, điều tra truy xét.

Khu công nghiệp Kim Huy, khu vực cô gái báo tin bị cướp giả ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Qua quá trình điều tra, công an xác định chị N. báo tin bị cướp là hoàn toàn không chính xác mà chiếc điện thoại iPhone 15 và xe máy Yamaha Vario là do chính chị N. đã mang đi bán, cầm cố cho tiệm cầm đồ lấy tổng số tiền 37 triệu đồng để tiêu xài.

Qua làm việc với công an, chị N. đã khai nhận hành vi báo tin giả của mình và cơ quan công an đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.