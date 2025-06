Cướp bia ở tiệm tạp hóa

Ngày 28.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tuấn Em (23 tuổi) và Trần Minh Lịnh (22 tuổi, cùng ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 bị can chuyên dàn cảnh cướp bia tại các tiệm tạp hóa, gây hoang mang dư luận địa phương thời gian qua.

2 bị can Trần Văn Tuấn Em (trái) và Trần Minh Lịnh thực hiện 10 vụ cướp bia ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn H.Cái Nước ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 17.3 vừa qua, bà N.T.T, chủ tiệm tạp hóa ở ấp Cái Cấm, xã Đông Hưng, H.Cái Nước, đến cơ quan công an tố giác về việc bị hai thanh niên giật một thùng bia và thẻ cào điện thoại. Vào cuộc xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Tuấn Em và Minh Lịnh thực hiện hành vi cướp bia của bà N.T.T.

Khi bị triệu tập, thẩm vấn thì 2 bị can khai nhận, từ tháng 2 đến đầu tháng 3.2025, Tuấn Em và Lịnh đã gây ra 9 vụ cướp giật 9 thùng bia tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn H.Cái Nước. Tổng giá trị tài sản cướp gần 2,6 triệu đồng. Thủ đoạn của hai bị can là giả vờ hỏi mua bia, thẻ cào rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm để cướp hàng và tẩu thoát bằng xe máy. Sau khi cướp được bia, hai bị can mang đi bán để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ án cướp bia tại các tiệm tạp hóa đang được điều tra xử lý theo quy định. Công an tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo các tiểu thương kinh doanh hàng hóa có giá trị dễ tiêu thụ, nhất là ở vùng nông thôn, cần đề cao cảnh giác với những khách hàng có biểu hiện bất thường, đặc biệt là vào giờ trưa hoặc chiều muộn, thời điểm vắng vẻ, tội phạm thường ra tay.