Vụ chủ tiệm tạp hóa bị hành hung ở Tân Phú: Xử lý nghiêm

Liên quan vụ chủ tiệm tạp hóa là chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận) bị hành hung ngày 16.12 tại đường Kênh Tân Hóa (Q.Tân Phú, TP.HCM), ngày 25.12, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân, cương quyết xử lý nghiêm vụ việc này. Nguồn tin cũng cho biết, bước đầu, làm việc cơ quan chức năng, ông L.V.T.N đã thừa nhận hành vi của mình.

Camera ghi lại chị C. chủ tiệm tạp hóa ở Q.Tân Phú bị hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, chị C. cho biết, sau khi vụ việc chị bị hành hung, công an vào cuộc điều tra, mời ông L.V.T.N về trụ sở công an làm rõ. Người nhà của ông L.V.T.N sau đó có đến gặp chị nói chuyện, mong muốn xin thương lượng để bãi nại, rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, chị C. không đồng ý, mong muốn xử lý nghiêm người hành hung mình theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 16.12, trên đường Kênh Tân Hóa (Q.Tân Phú) chị C. đang bán hàng tại tiệm tạp hóa thì có hai người đàn ông đến hỏi mua thuốc lá và dao Thái Lan. Một trong hai người này có biểu hiện say xỉn. Chị C. sau đó chỉ bán cho họ thuốc lá và nói không bán dao.

Sau đó, một trong hai người này xông vào trong nhà rồi đánh chị C. Người đàn ông chửi tục, đe dọa chị C., "tao thách mày còn bán hàng ở đây không".

Người đánh chị C. vừa rời đi thì chị điện thoại báo công an. Lúc này, người đàn ông có xăm trổ vừa đánh chị lúc nãy, quay lại tiếp tục lao vào đánh chị C. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh tại tiệm tạp hóa ghi lại.

Vào cuộc điều tra, công an xác định người có hành vi hành hung đánh chị C. tên L.V.T.N. Làm việc với cơ quan chức năng, N. cho biết trước đó có ngồi nhậu chung với một số người gần tiệm tạp hóa. Cho rằng chị C. mắng mình nên N. tức giận dẫn đến vụ việc như trong clip.