Bắt tài xế cầm gậy sắt, bình xịt hơi cay đe dọa người khác trên đường

Ngày 18.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Tiến Thành (39 tuổi, ngụ H.Đồng Phú), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành được xác định là tài xế xe bán tải cầm gậy sắt, bình xịt hơi cay chặn xe người khác đang lưu thông trên đường, gây bức xúc dư luận.

Thành dừng xe trên đường chặn xe người khác, sau đó cầm gậy sắt đe dọa tài xế ẢNH: CHỤP CLIP

Trước đó, ngày 16.12 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh chiếc xe bán tải chặn đầu chiếc ô tô khác đang lưu thông trên đường ĐT.741, đoạn qua H.Đồng Phú. Lúc này, tài xế xe bán tải hùng hổ, cầm gậy sắt đe dọa người điều khiển ô tô bị chặn ở phía sau. Tiếp đó, tài xế xe bán tải lấy bình xịt hơi cay, đứng trước đầu ô tô xịt về phía người điều khiển. Sự việc được camera ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an H.Đồng Phú và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thành còn dùng bình xịt hơi cay, xịt về phía tài xế xe phía sau ẢNH: CHỤP CLIP

Qua điều tra xác định, vào chiều 13.12, Thành điều khiển ô tô bán tải BS 61C – 355.91 lưu thông trên đường ĐT.741. Trên đường đi, xe của Thành bị ô tô do anh Lương Văn B. (30 tuổi, ngụ H.Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển vượt qua và bấm còi xe. Thấy vậy, Thành đã lái xe vượt lên phía trước, chặn xe của anh B. dừng lại, rồi dùng gậy bằng kim loại và bình xịt hơi cay, đe dọa tấn công và có lời nói thô tục xúc phạm người khác.

Hành vi của Phạm Tiến Thành đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trên mạng xã hội, phạm vào tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 17.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Tiến Thành.

Công an H.Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Thành về tội gây rối trật tự công cộng ẢNH: H.G

Đáng chú ý, vào tháng 6.2023, Phạm Tiến Thành cũng bị Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Phú khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và tòa án xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Đến ngày 30.9.2024, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên Phạm Tiến Thành 18 tháng tù treo về tội danh như trên, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án.

Vụ việc tài xế cầm gậy sắt, bình xịt hơi cay chặn xe người khác trên đường đang được Công an H.Đồng Phú tiếp tục điều tra, làm rõ