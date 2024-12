Tạm giữ hình sự người đánh tài xế xe tải ở Bình Phước

Tối 17.12, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an TP.Đồng Xoài, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ở H.Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. liên quan vụ đánh tài xế xe tải.

Công an TP.Đồng Xoài lấy lời khai Bùi Văn Hoàng Anh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước điều tra, xác minh vụ việc.

Đến chiều 17.12, sau khi làm việc, lấy lời khai của Bùi Văn Hoàng Anh và Nguyễn Văn C. (39 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM - tài xế xe tải bị đánh trong clip lan truyền trên mạng xã hội 2 ngày vừa qua), Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Camera ghi lại cảnh Hoàng Anh đánh tài xế xe tải, gây bức xúc dư luận ẢNH: CẮT CLIP

"Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cũng như Công an TP.Đồng Xoài là quyết liệt điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc này. Nếu đủ cơ sở, Công an TP.Đồng Xoài sẽ khởi tố các hành vi theo quy định của pháp luật", thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.