Người hành hung chủ tiệm tạp hóa nói gì khi làm việc với công an?

Ngày 19.12, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã dựng lại hiện trường vụ người phụ nữ chủ tiệm tạp hóa là chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận) bị hành hung trên địa bàn.

Camera ghi lại sự việc chị C. bị hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bước đầu, xác định người có hành vi hành hung đánh chị C. tên L.V.T.N. Làm việc với cơ quan chức năng, N. cho biết trước đó có ngồi nhậu chung với một số người gần tiệm tạp hóa. Cho rằng chị C. mắng mình nên N. tức giận dẫn đến vụ việc như trong clip.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, hơn 2 giờ ngày 16.12, trên đường Kênh Tân Hóa (Q.Tân Phú) chị C. đang bán hàng tại tiệm tạp hóa thì có hai người đàn ông đến hỏi mua thuốc lá và dao Thái Lan. Một trong hai người này có biểu hiện say xỉn. Chị C. sau đó chỉ bán cho họ thuốc lá và nói không bán dao.

Hành hung phụ nữ trong tiệm tạp hóa vì bị từ chối bán dao

Sau đó, một trong hai người này xông vào trong nhà rồi đánh chị C. Người đàn ông chửi tục, đe dọa chị C., "tao thách mày còn bán hàng ở đây không".

Người đánh chị C. vừa rời đi thì chị điện thoại báo công an. Lúc này, người đàn ông có xăm trổ vừa đánh chị lúc nãy, quay lại tiếp tục lao vào đánh chị C.

Vụ việc xảy ra lúc sáng sớm vắng người, chị C. là mẹ đơn thân nên không biết kêu ai cứu giúp. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh tại tiệm tạp hóa ghi lại.

Sau khi bị đánh, sáng 19.12 chị C. chủ tiệm tạp hóa đã đến Bệnh viện Q.Tân Phú để khám sức khỏe. Theo chị C., do bị đấm trúng đầu nên mấy ngày qua cảm thấy choáng váng.