Thua bạc, nhờ bạn đến đe dọa, ép người thắng viết giấy nợ rồi cướp tài sản

Ngày 22.9, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn vừa ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Hóa (34 tuổi, ở xã Bình Chương, H.Bình Sơn), Trần Minh Hoàng (32 tuổi), Nguyễn Bảo Khánh (23 tuổi) và Huỳnh Văn Linh (19 tuổi, đều ở TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn) về tội cướp tài sản.

Công an H.Bình Sơn đọc lệnh bắt tạm giam 4 bị can về tội cướp tài sản ẢNH: H.P

Viện Kiểm sát nhân dân H.Bình Sơn đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo thẩm quyền và phân công kiểm sát viên tham gia thi hành lệnh bắt 4 bị can để tạm giam.

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong đánh bạc thắng thua bằng tiền, Huỳnh Văn Hóa đã khống chế, đe dọa chiếm đoạt tài sản của chị P., do trước đó chị P. đã đánh bài thắng tiền của Hóa.

Để thực hiện hành vi này, Hóa đã gọi điện thoại nhờ Trần Minh Hoàng, Nguyễn Bảo Khánh và Huỳnh Văn Linh tham gia giúp sức.

Sau đó, cả 4 cùng đe dọa, đánh, ép chị P. phải viết nhận nợ rồi cả nhóm cướp tài sản của chị P.