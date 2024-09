Quảng Ngãi: Tiêu hủy 31 xe ba bánh không có nguồn gốc

Ngày 20.9, Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, Công an TP.Quảng Ngãi đã tăng cường công tác tuyên truyền, ra quân tuần tra kiểm soát xử lý chủ phương tiện xe ba gác máy, xe lôi tự chế hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông. Qua đó, lực lượng CSGT Công an TP.Quảng Ngãi lập biên bản, tạm giữ 31 xe ba bánh không có nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.

Tiêu hủy xe ba bánh ẢNH: CSGT Công an TP.QUẢNG NGÃI

"Ngày 20.9, Công an TP.Quảng Ngãi đã tổ chức tiêu hủy 31 xe ba bánh vi phạm. Thời gian đến, Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và cương quyết xử lý nghiêm những xe mô tô ba bánh không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm, sẽ bị tịch thu, tiêu hủy phương tiện theo quy định của pháp luật", Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết.

CSGT giám sát quá trình hủy xe ba bánh không có nguồn gốc ẢNH: CSGT Công an TP.QUẢNG NGÃI

Công an TP.Quảng Ngãi khuyến cáo người dân có xe mô tô ba bánh không đảm bảo các điều kiện, gồm: không có giấy phép lái xe (hạng A3), không có giấy đăng ký xe, không có biển số xe do cơ quan có thẩm quyền cấp thì không được đưa vào tham gia giao thông.