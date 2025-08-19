Công an TP.HCM luôn xung kích tuyến đầu bảo vệ bình yên cho nhân dân

Tối 19.8, Công an TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Đến dự buổi họp mặt có đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tham dự buổi họp mặt còn có ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Bùi Quang Bền, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía Công an TP.HCM có trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; Ban giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM; lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc mừng, cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của lực lượng Công an TP.HCM. Ông nhấn mạnh, lực lượng công an đã góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhắc lại lời nhắn nhủ của Tổng bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, trong đó nhấn mạnh truyền thống đáng tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và Công an TP.HCM đã tâm huyết, dày công vun đắp truyền thống đầy tự hào.

Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ với lực lượng Công an TP.HCM trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của mình. Tập thể Công an TP.HCM hứa quyết tâm hết lòng hết sức phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa các cá nhân là cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, lấy danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, tâm trong, trí sáng để làm tốt vai trò xung kích của Công an TP.HCM trên tuyến đầu bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống cho người dân TP.HCM.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ lòng tri ân các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và Công an TP.HCM

Tại buổi họp mặt, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đơn vị của lực lượng Công an TP.HCM đã có nhiều thành tích, chiến công vừa qua, được Bộ Công an khen thưởng, tôn vinh.

Cụ thể, tại Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9, diễn ra tại Hà Nội, Bộ Công an đã công bố và trao tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho 2 đơn vị xuất sắc của Công an TP.HCM gồm: Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những chiến công thầm lặng nhưng oanh liệt, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an thành phố mang tên Bác.

Cũng tại buổi họp mặt, đã diễn ra nhiều tiết mục nghệ thuật, ca múa nhạc tôn vinh 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; truyền thống đấu tranh kiên cường, anh dũng của lực lượng An ninh T4 và lực lượng Công an TP.HCM trong suốt chặng đường lịch sử phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân:

Đại tá Nguyễn Thị Thảo, nguyên Phó trưởng ban Chỉ huy an ninh TP.HCM ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân, An ninh T4 và Công an TP.HCM trong những năm tháng hào hùng của dân tộc ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều tiết mục đặc biệt về quê hương, đất nước, về lực lượng Công an nhân dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn tại buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiết mục trấn áp tội phạm của lực lượng công an ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Những tiết mục văn nghệ tôn vinh lực lượng Công an TP.HCM trong suốt chặng đường lịch sử phát triển ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu tham dự buổi lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nữ chiến sĩ với màn biểu diễn gây ấn tượng trong chương trình nghệ thuật "Tự hào bản hùng ca" ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân TP.HCM

