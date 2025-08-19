Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến

Ngọc Lê

19/08/2025 10:18 GMT+7

Trong số gần 500 gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, Công an TP.HCM đã vinh danh 80 cá nhân tiêu biểu nhất, những người là 'lá chắn thép' giữ gìn bình yên cho TP.HCM.

Trong không khí trang trọng chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), sáng 19.8, Công an TP.HCM tổ chức lễ vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện, tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025.

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 1.

Các gương điển hình tiêu biểu chụp hình lưu niệm cùng các lãnh đạo Công an TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Buổi lễ được tổ chức tại Tượng đài "Vì bình yên cuộc sống" (Công viên Âu Lạc) ở đường Trần Phú, phường Chợ Quán, với sự tham dự của thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và 80 cá nhân được tuyên dương.

80 gương mặt được vinh danh hôm nay là những bông hoa tươi thắm được lựa chọn từ 495 gương điển hình tiên tiến toàn diện của Công an TP.HCM trong 5 năm qua.

Đây là những minh chứng sống động cho tinh thần bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo của người chiến sĩ công an, góp phần tạo nên thành tích chung của toàn lực lượng với 9.088 lượt tập thể và 70.824 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025. 

80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu có mặt tại lễ vinh danh hôm nay chính là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua của toàn lực lượng Công an TP.HCM anh hùng.

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 2.

Các gương tiêu biểu được vinh danh tại chương trình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh rằng phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện. Công an TP.HCM luôn xác định việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm "lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

"Qua các phong trào thi đua, chúng ta tự hào vì lực lượng Công an TP.HCM luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, xuất hiện nhiều tấm gương sáng, ngày đêm bám địa bàn, không ngại khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp khẳng định.

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 3.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại lễ vinh danh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu, nhiệm vụ về công tác giữ gìn an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM hết sức nặng nề, vì vậy cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an, TP.HCM và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thay mặt Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các gương điển hình đã đạt được. Đồng thời mong rằng 80 cá nhân được vinh danh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo để cùng toàn lực lượng Công an TP.HCM thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại buổi lễ vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu:

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 4.

Phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 5.

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Công an TP.HCM vinh danh các gương điển hình tiêu biểu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 6.

Phó giám đốc Công an TP.HCM biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 7.

Trong số gần 500 gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, Công an TP.HCM đã vinh danh 80 cá nhân tiêu biểu nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 8.

Các cán bộ chiến sĩ tại buổi lễ vinh danh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 9.

Công an TP.HCM mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 10.

Những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua của toàn lực lượng Công an TP.HCM anh hùng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu - Ảnh 11.

Công an TP.HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu

ẢNH: NHẬT THỊNH



