Thời sự

Ngắm dàn xe bọc thép, xe chống khủng bố của công an tham gia diễu binh A80

Đình Huy - Tuấn Minh
19/08/2025 09:04 GMT+7

Lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh tại nhiệm vụ A80 với hàng loạt khí tài hiện đại như xe bọc thép, xe chống khủng bố và nhiều phương tiện khác.

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 1.

Trong 4 buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), ngoài sự xuất hiện của các vũ khí, khí tài thuộc biên chế của quân đội, còn có sự góp mặt của dàn xe đặc chủng và khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân. Trong ảnh là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đầu đoàn xe đặc chủng

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 2.

Xe chỉ huy có nhiệm vụ tuần tra lưu động trong các sự kiện quan trọng của đất nước

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 4.

Sau xe chỉ huy là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước khi đến Việt Nam

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 5.

Đoàn xe mô tô hộ tống

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 6.

Các phương tiện này có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 7.

Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của cảnh sát đặc nhiệm, trong ảnh là xe bọc thép hiện đại Guardian

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 8.

Xe có lớp giáp chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình thể hiện sự vượt trội về công nghệ

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 9.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 10.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 11.

Mẫu xe đặc chủng của cảnh sát đặc nhiệm được trang bị giáp chống đạn, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 12.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 13.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 14.

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe có khả năng vượt chướng ngại vật, di chuyển dưới nước sâu. Xe có thể chống được nhiều loại đạn và an toàn khi gặp nhiều loại mìn. Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 - 10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn cho tác chiến và điều hành tác chiến

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 15.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 16.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 17.

Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của cảnh sát cơ động. Đây là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 18.

Xe được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống phòng, chống bạo loạn, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chiến đấu trong điều kiện địa hình khó khăn.

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 19.

Khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 20.

Xe đặc chủng chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy. Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại gồm các vòi phun nước áp lực lớn và tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng. Hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc xe, giúp dễ dàng quan sát mục tiêu

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 21.
Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 22.

Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32 m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng

ẢNH: HUY MINH

Ngắm dàn xe bọc thép và chống khủng bố tại diễu binh A80 của công an - Ảnh 23.

Khối xe trung tâm chỉ huy

ẢNH: HUY MINH

 

