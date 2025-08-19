Ngắm dàn xe bọc thép, xe chống khủng bố của công an tham gia diễu binh A80

Mẫu xe đặc chủng của cảnh sát đặc nhiệm được trang bị giáp chống đạn, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin
ẢNH: HUY MINH
Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe có khả năng vượt chướng ngại vật, di chuyển dưới nước sâu. Xe có thể chống được nhiều loại đạn và an toàn khi gặp nhiều loại mìn. Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 - 10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn cho tác chiến và điều hành tác chiến
ẢNH: HUY MINH
Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của cảnh sát cơ động. Đây là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình
ẢNH: HUY MINH
Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32 m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng
ẢNH: HUY MINH
