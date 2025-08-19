Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM dâng hương, dâng hoa ở Tượng đài Công an nhân dân

Ngọc Lê
Ngọc Lê
19/08/2025 13:55 GMT+7

Ngày 19.8, Đoàn đại biểu lãnh đạo TP.HCM và Công an TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các thế hệ Công an nhân dân tại Tượng đài 'Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống' (Công viên Âu Lạc).

Trong không khí trang trọng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), Đoàn đại biểu lãnh đạo TP.HCM và Công an TP.HCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các thế hệ Công an nhân dân tại Tượng đài "Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống" (Công viên Âu Lạc) ở đường Trần Phú, phường Chợ Quán.

Công an TP.HCM dâng hoa ở Tượng đài Công an nhân dân - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và các đại biểu đến dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài “Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống”

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và các đại biểu đến dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài "Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống".

Công an TP.HCM dâng hoa ở Tượng đài Công an nhân dân - Ảnh 2.

Các lãnh đạo và đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài “Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống”

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng Ban giám đốc Công an TP.HCM và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM.

Công an TP.HCM dâng hoa ở Tượng đài Công an nhân dân - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu dâng lên những đóa hoa tươi thắm nhằm tri ân và ghi nhận sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đây, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên cuộc sống.

Công an TP.HCM dâng hoa ở Tượng đài Công an nhân dân - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước Tượng đài "Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP.HCM nói riêng nguyện trung thành tuyệt với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần "phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Công an TP.HCM dâng hoa ở Tượng đài Công an nhân dân - Ảnh 5.

Lực lượng Công an TP.HCM gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dự lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng); lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM).


Bình luận (0)

