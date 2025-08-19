Bích họa 'Việt Nam tươi đẹp' của Công an TP.HCM xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Trong không khí trang trọng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), sáng 19.8, Công an TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp". Công trình được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.

Công an TP.HCM khánh thành bích họa "Việt Nam tươi đẹp" xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; các thành viên Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), cùng đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị đồng hành.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo Công an TP.HCM, các đơn vị và các đại biểu dự lễ khánh thành ẢNH: NHẬT THỊNH

Công trình bích họa thứ 20 trong chuỗi dự án "Việt Nam tươi đẹp" nằm dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn), được vẽ trên bờ tường của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Trường đại học Sài Gòn và Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Các lãnh đạo và đại biểu cắt băng khánh thành công trình bích họa ẢNH: NHẬT THỊNH

Với tổng chiều dài gần 600 m và diện tích lên đến 2.600 m², tác phẩm khắc họa sống động cảnh quan quê hương đất nước và tái hiện lễ diễu binh lịch sử mừng 50 năm đất nước thống nhất. Với hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ. Từng nét vẽ, từng mảng màu trên bức tường này đều là kết tinh của mồ hôi, tâm huyết, của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP.HCM và các đơn vị đồng hành.

Chủ tịch UBND TP.HCM chụp hình cùng Ban giám đốc Công an TP.HCM tại lễ khánh thành Công trình bích họa thứ 20 trong chuỗi dự án "Việt Nam tươi đẹp" ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Công an TP.HCM, xuất phát từ thực trạng các bức tường công cộng bị bôi bẩn bởi quảng cáo trái phép, nhất là "tín dụng đen", Công an TP.HCM đã tham mưu phát động chiến dịch làm sạch không gian đô thị.

Với mong muốn biến những bức tường ấy thành những tác phẩm nghệ thuật, chuỗi công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" đã ra đời với 19 tác phẩm đã hoàn thành, trải dài trên toàn TP.HCM trở thành biểu tượng cho ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc chuyển hóa địa bàn, xây dựng văn minh đô thị.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới, chụp hình lưu niệm khi công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam ẢNH: T.N

Ngay tại buổi lễ, VietKings đã chính thức trao quyết định xác lập kỷ lục "Đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam cho công trình này.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại Công trình bích họa thứ 20 trong chuỗi dự án "Việt Nam tươi đẹp":

Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” với 20 tác phẩm đã hoàn thành, trải dài trên toàn TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng các lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đi tham quan công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” ẢNH: NHẬT THỊNH

Bức họa tái hiện hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em học sinh tham quan bích họa đặc biệt đạt kỷ lục tại lễ khánh thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Công an TP.HCM cùng đại diện các đơn vị tại TP.HCM nhận quyết định xác lập kỷ lục đường tranh bích họa với chủ đề “Việt Nam tươi đẹp” có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân tham quan đường tranh bích họa với chủ đề “Việt Nam tươi đẹp” ẢNH: NHẬT THỊNH

Tái hiện hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Tái hiện sinh động lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Công trình bích họa thứ 20 này nằm dọc trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em học sinh chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khánh thành ẢNH: NHẬT THỊNH

Công trình khắc họa cảnh quan quê hương đất nước, tái hiện sinh động lễ diễu binh lịch sử mừng 50 năm đất nước thống nhất với hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người dân thích thú check-in chụp ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) trao đổi với chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tại buổi lễ khánh thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp ảnh bích họa "Việt Nam tươi đẹp" ẢNH: NHẬT THỊNH