Bích họa 'Việt Nam tươi đẹp' của Công an TP.HCM xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Ngày 19.8, Công an TP.HCM đã khánh thành công trình bích họa 'Việt Nam tươi đẹp' trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Có tổng chiều dài gần 600 m, tổng diện tích 2.600 m², bức bích họa đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.
Trong không khí trang trọng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), sáng 19.8, Công an TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp". Công trình được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.
Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; các thành viên Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), cùng đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị đồng hành.
Công trình bích họa thứ 20 trong chuỗi dự án "Việt Nam tươi đẹp" nằm dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn), được vẽ trên bờ tường của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Trường đại học Sài Gòn và Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
Với tổng chiều dài gần 600 m và diện tích lên đến 2.600 m², tác phẩm khắc họa sống động cảnh quan quê hương đất nước và tái hiện lễ diễu binh lịch sử mừng 50 năm đất nước thống nhất. Với hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ. Từng nét vẽ, từng mảng màu trên bức tường này đều là kết tinh của mồ hôi, tâm huyết, của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP.HCM và các đơn vị đồng hành.
Theo Công an TP.HCM, xuất phát từ thực trạng các bức tường công cộng bị bôi bẩn bởi quảng cáo trái phép, nhất là "tín dụng đen", Công an TP.HCM đã tham mưu phát động chiến dịch làm sạch không gian đô thị.
Với mong muốn biến những bức tường ấy thành những tác phẩm nghệ thuật, chuỗi công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" đã ra đời với 19 tác phẩm đã hoàn thành, trải dài trên toàn TP.HCM trở thành biểu tượng cho ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc chuyển hóa địa bàn, xây dựng văn minh đô thị.
Ngay tại buổi lễ, VietKings đã chính thức trao quyết định xác lập kỷ lục "Đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam cho công trình này.
